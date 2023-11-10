«بادل الإمارات» إلى مشاركة تاريخية في مونديال الناشئين

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للبادل إلى الباراجواي، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، وذلك في مشاركة ستكون الأولى تاريخياً للإمارات في هذا الحدث العالمي، حيث سيكون هو المنتخب الخليجي الوحيد، وثاني منتخب عربي فقط إلى جانب مصر يتواجد في المونديال.

وتقام منافسات مونديال الناشئين خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة المنتخبات العالمية، ومن أبرزها إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، إلى جانب منتخبنا الذي يسعى لتدشين مشواره العالمي بأفضل انطلاقة ممكنة ترجمة لجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عبر الخطة الاستراتيجية التي تركز على دعم المواهب الواعدة وزيادة قاعدة الممارسة للعبة باعتبار قطاع الناشئين أساس البناء الصحيح للمستقبل.

ويتنافس منتخبنا في ثلاث فئات لأعمار تحت 14 و16 و18 سنة، وهو الذي كان قد انتزع بطاقة التأهل عن قارة آسيا، بعد تفوقه على اليابان والسعودية في التصفيات التي أقيمت في صالة ند الشبا بدبي في شهر سبتمبر الماضي.

وكان منتخبنا الوطني قد أقام معسكراً تحضيرياً خلال الفترة الماضية، من أجل رفع الجاهزية الفنية والبدنية للدخول في أجواء المنافسات العالمية، فيما سيكون الترقب لسحب قرعة المنافسات عقب الوصول إلى الباراجواي، حيث سيقام هناك الاجتماع الفني للبطولة بتواجد ممثلي جميع المنتخبات المشاركة.