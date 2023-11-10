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الرياضة

«بركة» بطل تحضيري «جوهرة تاج زايد» في مضمار أبوظبي

«بركة» بطل تحضيري «جوهرة تاج زايد» في مضمار أبوظبي
10 نوفمبر 2023 11:16

عصام السيد (أبوظبي)
توج الجواد «بركة» لسلطان علي، بطلاً لسباق تحضيري جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أقيم الخميس، في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية، وفرض «بركة»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، نفسه في السباق البالغ طوله 2200 متر، متفوقاً بعد تنافس مثير بفارق 0,75 طول عن «أجرد عذبة» صاحب المركز الثاني، وسجل ابن «اف البراق» زمناً وقدره 2:27:34 دقيقة.
وانتزعت المهرة «رنده» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، جائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب وادي غليلة، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:33:47 دقيقة.
وخطف المهر «اتش ام الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة ادري دو فريز، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب وادي سدر، ومسجلاً 1:31:56 دقيقة، ونال «إي اس لطام» لجابر علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر وقيادة بيرناردو بينيرو، جائزة الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ومسجلاً 2:29:71 دقيقة.
وانتزع «اونلي سموك» لإسطبلات العجبان، بإشراف المدرب عبد الله الحمادي، وقيادة الفارس اوسكار شافيز، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب وادي شيص، ومسجلاً 1:44:37 دقيقة.
وكان مسك الختام «كاونت روستوف» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة مارسلينو رودريجز، الذي منح الثنائية للمدرب أحمد بن حرمش، بعد أن حصد جائزة الشوط السادس والأخير لمسافة 1600 متر، على لقب وادي طيبة، ومسجلاً 1:36:17 دقيقة.
شهد السباق وتوج الفائزين المهندس علي الشيبة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي الملا رئيس مجلس إدارة شركة أريج الأميرات، وأوضح المهندس علي الشيبة أن نادي أبوظبي للفروسية أنجز الكثير من الاستعدادات على صعيد البرنامج للموسم الجديد، وتجهيز منشآته بما يوفر مقتضيات النجاح لعمل النادي الذي يستمد نجاحه من الدعم المستمر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، والذي سيكون له الدور الكبير أيضاً في نجاح الموسم الجديد للنادي.
وأشار إلى أن النادي نفذ عملية تطوير وتحسينات شاملة في مرافق وفعاليات النادي، في إطار السعي للوصول إلى أعلى مستوى من التميز والكفاءة، وتضمنت عمليات تجديد وتطوير شاملة للمرافق كافة، وإضافة أخرى جديدة يجري العمل عليها لتكون جاهزة بحلول الربع الأول من العام المقبل.

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