«الحرس الوطني»⁩ يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المواي تاي

أبوظبي (وام)

وقعت قيادة الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة البدنية، من خلال تعزيز مهارات وحركات رياضة المواي تاي لدى منتسبي الحرس الوطني، وتطوير ورفع نسبة الوعي ونشر الثقافة الرياضية لديهم.

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد ⁧‫الحرس الوطني⁩ بمكتبه في قيادة الحرس الوطني عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج والوفد المرافق له. ‏

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون لدعم الجهود في المجالات الرياضية، خصوصاً على صعيد الرياضات القتالية، مثل رياضة المواي تاي والكيك بوكسينج.‏وتأتي هذه المذكر انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة العليا لرفع مستوى اللياقة البدنية والفنون القتالية لمنتسبي الحرس الوطني.