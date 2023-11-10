8 أندية في الأولى «تنشد» التأهل لنصف نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)

تتحول أنظار جماهير أندية دوري الدرجة الأولى، إلى مباريات الدور ربع النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة لموسم 2023- 2024»، التي تنطلق يوم غد بمباراتي الجزيرة الحمراء والذيد، دبا والعروبة، على أن تتواصل المنافسة غداً بمباراتي دبا الحصن وسيتي، والعربي وجلف أف سي.

وتُلعب مباريات تصفيات البطولة الأغلى بالتزامن مع توقف منافسة «دوري الأولى»، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي نصف النهائي للمشاركة في دور الستة عشر بجانب 14 نادياً في «دوري المحترفين».

وتتركز الأنظار في انطلاقة ربع النهائي التصفيات على «الديربي المثير» الذي يجمع دبا «الخامس» على صعيد منافسة دوري الأولى برصيد 12 نقطة، بضيفه العروبة متصدر الترتيب بـ 22 نقطة، وكان «التعادل السلبي» حسم مواجهة الفريقين في «الجولة السادسة» للدوري على ملعب العروبة، قبل المباراة الثانية بين الفريقين.

في المقابل، تجمع المواجهة بين الجزيرة الحمراء وضيفه الذيد «المدربين المواطنين» عيد باروت مدرب الجزيرة بمنافسه جمال الحساني مدرب الذيد، وتسبق مباراة الغد المواجهة الثانية بين الفريقين في الموسم الحالي 2023- 2024 والمقررة في ديسمبر المقبل ضمن «الجولة 11» لدوري الأولى.

وشهدت الجولة الماضية لتصفيات البطولة الأغلى «دور الستة عشر»، إقامة 8 مباريات حسمت خلالها 5 أندية تأهلها بصورة مباشرة إلى «ربع النهائي»، بفوز دبا على مضيفه الفجيرة 1-0، والجزيرة الحمراء على حساب مسافي 2-1، والذيد أمام مضيفه مصفوت 3-1، ودبا الحصن بفوزه على ضيفه الرمس 3-0، والعربي على حساب التعاون بنتيجة 3-0 أيضاً.

في المقابل، امتدت مباراتي الظفرة والعروبة 2-3، والحمرية وجلف أف سي 1-2، إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم في الأولى العروبة تأهله على حساب مضيفه «فارس الظفرة»، فيما تغلب في الثانية جلف أف سي على الحمرية بهدفين مقابل هدف.

وحُسمت مباراة واحدة في الدور ذاته بركلات الترجيح، وجمعت يونايتد بضيفه سيتي، وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم سيتي تأهله بفضل التفوق في ركلات الترجيح 4-3.

وعاد نظام «التصفيات التمهيدية» لأندية الأولى في البطولة الأغلى إلى الواجهة في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شهد الموسم الماضي مشاركة أندية الأولى بداية من الدور الأول «دور ال 32»، في مواجهات مباشرة وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011 والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة»، أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.