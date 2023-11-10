لاعبو «الشباب» يلتقون نجوم «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

التقى لاعبو منتخبنا للشباب تحت 20 سنة، مع نجوم المنتخب الوطني الأول خلال الحصة التدريبية التي جرت أمس في استاد زعبيل بنادي الوصل، وذلك على هامش المعسكر الداخلي المقام حالياً في دبي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب.

ورحب باولو بينتو وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري بلاعبي منتخب الشباب وجهازهم الفني والإداري والطبي، متمنين لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.

وقال المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مدرب منتخبنا تحت 20 سنة إن اللقاء يأتي في ظل حرص الجهاز الفني على منح اللاعبين الشباب فرصة لقاء زملائهم في المنتخب الأول، والاستفادة من خبراتهم ومشاهدة التدريبات التي يؤدونها وكيفية التعامل مع الأجواء والاستماع إلى نصائحهم، مشيراً أن مثل هذه اللقاءات تُحفز اللاعبين الشبان على العطاء أكثر، وتصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأكد سليم عبدالرحمن أن المعسكر الحالي يسير وفق البرنامج الموضوع، وسيخوض أبيض الشباب تجربتين وديتين، إحداهما مع فريق الوصل تحت 21 سنة، والثانية مع فريق الحمرية.

وكان منتخب الشباب شارك مؤخراً في بطولة سلوفينيا الدولية الودية، وخاض مباريات مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة، كما لعب الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخب العراق في معسكر دبا.