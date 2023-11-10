صدارة المحترفين «مزدوجة» بعد «السابعة» للمرة الثانية

علي معالي (دبي)

للمرة الثانية في تاريخ عصر الاحتراف الكروي، يتقاسم فريقان، الصدارة مع نهاية الجولة السابعة، وكانت المرة الأولى في موسم 2017-2018، حيث كان السباق محموماً بين العين والوصل، ليأتي الموسم الحالي 2023-2024 ويتكرر السيناريو بوجود الوصل للمرة الثانية، في حين حل معه بنفس رصيد النقاط فريق شباب الأهلي، في الوقت الذي تراجع فيه العين إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وعلى مدار عصر الاحتراف كان «الزعيم» العيناوي الأكثر وجوداً على القمة منذ بداية الاحتراف موسم 2008-2009، بـ 5 مرات في مواسم مختلفة، ثم الشارقة وشباب الأهلي 4 مرات، والوصل 3 مرات، ومرتان للجزيرة.

فيما يخص العين، فقد كانت المحطة الأولى للتصدر موسم 2011-2012، والثانية في الموسم التالي 2012-2013 برصيد 16 نقطة، وفي موسم 2014-2015 برصيد 16 نقطة، وكانت المرة الرابعة في موسم 2017-2018 مناصفة مع الوصل بـ 17 نقطة، وكان العين وقتها متقدماً بفارق الأهداف، والمرة الخامسة التي تصدر فيها الزعيم كانت موسم 2021- 2022 بـ 17 نقطة أيضاً.

وفي الوصافة حل الشارقة وشباب الأهلي برصيد 4 مرات، حيث أظهر «الملك» الشرقاوي عودته للتألق بداية من الموسم الذهبي لـ «الملك» مع عبدالعزيز العنبري 2018-2019 والذي توج فيه بالدوري بعد غياب 23 عاماً، حيث تصدر الشارقة 3 مواسم متتالية بداية من 2018-2019 حتى 2020-2021 برصيد 17، و19، و19 نقطة، في موسم 2022-2023 برصيد 16 نقطة.

أما شباب الأهلي فقد كان متصدراً للبداية الأولى للاحتراف تحت مسمى «الأهلي» موسم 2008-2009 برصيد 18 نقطة، وموسم 2013-2014 بـ 21 نقطة، وموسم 2015-2016 بـ 19 نقطة، وفي الموسم الجاري مناصفة مع الوصل، وإن كان فارق الأهداف يمنح «فهود زعبيل» الأفضلية في الصدارة.

ثم جاء الوصل ثالثاً في ترتيب الصدارة بعد الجولة الـ 7، وكانت المرة الأولى منفرداً في موسم 2016-2017 بـ 18 نقطة، ثم تقاسم القمة في المرتين التاليتين بـ 17 نقطة موسمي 2017-2018، والموسم الحالي، وتصدر الجزيرة موسمين، كان الأول موسم 2009-2010 بـ 19 نقطة، وفي الموسم التالي على التوالي برصيد 17 نقطة.