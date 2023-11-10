الإمارات تدشن انطلاقة بطولة آسيا لـ«نصف الماراثون» السبت

مراد المصري (دبي)

ستكون الإمارات عموماً، ودبي على وجه التحديد على الموعد لتدشين النسخة الأولى من بطولة آسيا لنصف الماراثون، الذي يقام غداً السبت، بمشاركة تصل إلى نحو 1000 عداء في مختلف الفئات، منهم 72 عداءً من 20 دولة، منهم 8 إماراتيين من الجنسين في منافسات النخبة، التي تضم عدداً من أبرز العدائين العالميين الذين سيشارك عدد منهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة - باريس 2024.

أُعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين في الاتحادين الآسيوي والإماراتي لألعاب القوى.

وستتحول البطولة إلى مهرجان مجتمعي ضخم، مع مشاركة نحو 100 عداء وعداءة، في منافسات النخبة لنصف الماراثون لمسافة 21 كلم، إلى جانب إقامة سباقي 5 كلم و1 ميل، وذلك في منطقة دبي فيستفال سيتي.

وأكد اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، أن اختيار الإمارات ودبي لاستضافة أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا على الإطلاق، جاء للقناعة الكاملة بقدرات دبي على النجاح وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الحدث، وقال «نوجه تحيات عائلة ألعاب القوى الآسيوية إلى الإمارات، ونهنئكم على بداية هذا المشروع بإطلاق بطولة نصف الماراثون، ونحن كلنا ثقة بأن ما يقام في الإمارات دائماً ما يسطر بأحرف من ذهب بالإنجازات، ونعرف أن هذه البطولة في دبي ستكون لقاءً يعلن شارة النجاح من هذه المدينة الطيبة مع المشاركة الكبيرة لعدائين عالميين من 20 دولة، وتابعنا جاهزية كافة الجوانب المرتبطة بإقامة البطولة، ونتطلع أن يساهم في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بأم الألعاب في القارة الآسيوية».

وأضاف «آسيا تستحوذ على نسبة 60٪ من الأجيال القادمة، وهذا يعني أن المستقبل بأيدينا، ويجب أن نأخذ بالأسباب، والأهم أن نأخذ نحن ألعاب القوى إلى الشوارع والشواطئ والحدائق والمدارس ولا ننتظر أن يأتينا الجمهور إلى البطولات فقط، حيث علينا العمل لنشر هذه الرياضة».

من جانبه رحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالوفود المشاركة على أرض الدولة، وأكد أن المجلس هو المظلة الداعمة لكافة الألعاب الرياضة وليس لعبة بعينها، وهو حال ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة في فعالياتها، وقال: هذا هو ما نتطلع له في بطولة نصف الماراثون الآسيوية الحدث الكبير والمميز، وإن إقامة السباق في منطقة دبي فيستيفال والمناطق المحيطة بها تضيف جمالية كبيرة للحدث، كما أن الانطلاقة من مرسى الفستيفال سيتي، حيث تظهر في الأفق أجمل وأشهر معالم دبي تؤكد أن دبي تضيف للحدث جمالاً ورونقاً، وتمنياتنا للاتحادين الآسيوي والإماراتي بالمزيد من النجاحات وتحقيق إنجازات أكبر لرياضة ألعاب القوى، ونجدد التأكيد على حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون لإنجاح هذه الجهود، وتمنياتنا للمشاركين بأن يحققوا أكبر استفادة فنية ومجتمعية من الحدث.

وأكد فهد الطنيجي، أن استضافة هذه البطولة القارية جاءت بفضل دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما قام اتحاد اللعبة برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، بتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية وتشكيل فرق عمل لتنظيم الحدث وفق أعلى وأفضل المعايير، علماً أن العدائيين العالميين المشاركين اكتمل حضورهم إلى أرض الدولة، والتوقعات عالية لنشهد واحدة من أقوى المنافسات على صعيد القارة الآسيوية.