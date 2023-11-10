«الكاحل» يُبعد ماديسون عن المنتخب الإنجليزي

لندن (د ب أ)

انسحب جيمس ماديسون لاعب خط وسط فريق توتنهام الإنجليزي من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإصابة.

وكان ماديسون (26 عاماً) قد خرج خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها توتنهام أمام تشيلسي 1-4 يوم الاثنين الماضي بسبب إصابة في الكاحل، وأكد توتنهام أنه غير متاح للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي الذي يتأهب للقاء مالطا ومقدونيا الشمالية يومي 17 و20 من نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وذكر توتنهام في بيان أن اللاعب سيواصل برنامج إعادة التأهيل في المركز التدريبي للفريق تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وكان ماديسون ضمن قائمة مبدئية من 25 لاعباً أعلنها جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أمس الخميس.