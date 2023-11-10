بداية جيدة لـ«أشبال الأطلس» في مونديال الناشئين

سورابايا (أ ف ب)

حقق المنتخب المغربي تحت 17 عاماً، بداية جيدة في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا، بفوزه على بنما 2-0 على ملعب «جيلورا بونج- تومو في سورابايا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وبكر ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 16 بواسطة مدافع الجيش الملكي سيف الدين شلاجمو، إثر تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي.

وفرض معلي نفسه نجماً للمباراة بصناعته الهدف الثاني أيضاً عندما مرر كرة إلى مهاجم الفتح الرباطي أيمن إيناير تابعها داخل المرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع.

ويشارك «أشبال الأطلس» في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغه دور الأربعة في بطولة أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مايو الماضي، عندما أنهاها وصيفاً لمنتخب السنغال، الذي يخوض غمار العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وتصدر المغرب، الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي السابق سعيد شيبا، المجموعة الأولى التي تضم إندونيسيا المضيفة والإكوادور اللتين تلتقيان لاحقاً في المباراة الافتتاحية للنهائيات التي تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثانية الاثنين المقبل ضد الإكوادور، قبل أن يلتقي إندونيسيا في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الأول الخميس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة الى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

وكانت البطولة مقرّرة أصلاً في البيرو، لكن الاتحاد الدولي «فيفا» قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد، واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.