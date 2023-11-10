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الرياضة

منتخبنا في المجموعة الرابعة بـ «آسيوية اليد»

منتخبنا في المجموعة الرابعة بـ «آسيوية اليد»
10 نوفمبر 2023 22:19

رضا سليم (دبي) 
أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة مع البحرين صاحب الأرض وهونج كونج وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، فيما تضم الثانية، إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة تضم السعودية، والعراق، والهند واليابان.
وأجريت القرعة بأحد الفنادق بضاحية السيف بالبحرين، ويتأهل عن قارة آسيا 4 منتخبات لنهائيات كأس العالم القادمة، وهو ما سيزيد من رقعة المنافسة، خصوصاً في الدور الرئيس، من أجل التأهل والوصول إلى نصف النهائي وحجز إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم.

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