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الرياضة

جبال حتا تستضيف ختام «هايك آند فلاي»

جبال حتا تستضيف ختام «هايك آند فلاي»
11 نوفمبر 2023 01:12

رضا سليم (دبي) 

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«هايك آند فلاي» تستعد للمحطة الأخيرة في حتا

تستضيف جبال حتا، اليوم، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة «هايد آند فلاي» الدولية الثانية، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 40 متسابقاً حيث طافت الجولات الأربع الماضية دبي ورأس الخيمة والشارقة، بعدما أقيمت الجولة الأولى في جميرا والثانية في جبل ينس والثالثة في جبل جيس برأس الخيمة والرابعة في جبل الفاية بالشارقة. 
وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة ترتيبات الجولة الأخيرة والختام، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات في جبال حتا، كما نظمت اللجنة رحلة تفقدية للمشاركين لموقع البطولة قبل بدء التدريبات، حيث حرصت اللجنة أن يكون هناك فارق زمني بين الجولات الماضية والأخيرة حتى يتسنى للمشاركين التدريب في موقع الحدث.
وأكد عبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي أن فريقه قام بإعداد المناطق الست التي تمثل عصب البطولة عند نقطة البداية لمرحلة الجري ثم نقطة بداية التسلق ونقطة توقيع الإذن بالطيران ثم نقطة الهبوط ولوحات التوقيع بالزمن ومكان كبار الشخصيات ومنصة التتويج. 
وثمن الشحي جهود عدد من الجنود المجهولين، والذين يبذلون جهوداً كبيرة وبينهم سالم عبيد سالمين رئيس لجنة الجلايدر ومحمد محجوب المدير المالي، وعلى حسن صنقور مدير العمليات.

جبال حتا
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