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الرياضة

نجوم المونديال يوجهون رسالة إلى لاعبي منتخبنا والجمهور

نجوم المونديال يوجهون رسالة إلى لاعبي منتخبنا والجمهور
11 نوفمبر 2023 01:13

رضا سليم (دبي) 

وجّه عدد من نجوم الكرة الإماراتية الذين شاركوا في مونديال 1990 في إيطاليا، وأيضاً من اللاعبين السابقين، رسائل إلى اللاعبين والجمهور قبل انطلاق التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بضرورة التركيز من البداية والتعامل مع كل المباريات بقوة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.
كما وجه النجوم السابقين رسالة إلى الجمهور بضرورة حضور مباريات المنتخب ومساندة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم الذي ينتظره الجميع، خاصة أننا في البداية، ومستوى المنتخب يبشر بالخير في تحقيق النتائج المرجوة. وقال عبدالرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني والنصر الأسبق: «رسالتي للاعبين أن التصفيات هذه المرة فرصة كبيرة لهم لتأهل هذا الجيل إلى المونديال بعد زيادة المقاعد في آسيا، ووجودكم في كأس العالم هو حلم لكل اللاعبين، وأقصى حلم يريد أن يصل له اللاعب هو المشاركة في المونديال، وأثق في لاعبي المنتخب في رفع علم البلاد، وتحقيق حلم الشارع الإماراتي».
وأضاف:«على الجمهور تحميس اللاعبين، وتحفيزهم في المباريات، والحضور في المدرجات، بداية من مباراة نيبال وسيكون ذلك حافزاً كبيراً للاعبين في تحقيق النتائج المطلوبة في بداية مشوار التصفيات، وعلينا أن ننسى ما مضى ونغلق الصفحات، ونركز على مساندة المنتخب، وسيكون المردود كبيراً من اللاعبين».
وأكد محسن مصبح حارس منتخب الإمارات في كأس العالم بإيطاليا 1990، والشارقة الأسبق أن المنتخب يستحق كل الدعم في هذه الفترة بالمساندة الجماهيرية، وندرك أن الجمهور لا يحتاج إلى دعوة لحضور مباريات المنتخب ومؤازرة اللاعبين، ودائماً جمهور الأبيض حاضر في كل المباريات، ولكن بداية مشوار التصفيات تحتاج إلى دعم الجميع، خاصة أن المنتخب يقوده مدرب جديد، ونحن أمام مرحلة جديدة، والمباريات الودية التي لعبها المنتخب مبشرّة. وأضاف: هذا الجيل أمام فرصة ذهبية للوصول إلى المونديال وكتابة اسمه بحروف من ذهب، ولكن الأهم هو التركيز في الملعب، وكل لاعب لابد أن يثق بنفسه وإمكاناته، ويقدم كل ما عنده من أجل الحلم الكبير، وأن يسعدنا ويسعد جماهيرنا. وقال فهد خميس لاعب الوصل ومنتخبنا الوطني السابق: «نبدأ مرحلة جديدة ومجلس إدارة جديداً لاتحاد الكرة، وأيضاً مدرب جديد، ونسعى أن نعبر هذه المرحلة في بداية المشوار الطويل للتصفيات، كما أن هذا الجيل هو مزيج من أصحاب الخبرة واللاعبين القدامى، وأيضاً جيل الشباب الذي يملك طموح المستقبل، وكانت البداية في المباريات الودية مبشرة، وأعتقد أن المنتخب قادر على تجاوز هذه المرحلة والذهاب بعيداً في التصفيات للوصول إلى حلمنا. وأضاف أن الرحلة طويلة، وعلى جمهورنا الصبر والمساندة في كل المباريات، والأهم أن تكون هناك ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في هذه المرحلة، وأيضاً مهمة اللاعبين هي إسعاد هذه الجماهير. 

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ثقة كبيرة
طالب بشير سعيد لاعب منتخبنا السابق، اللاعبين بالتركيز في المباريات، وأن يحققوا النتائج التي ينظرها الجميع وقال:« لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا في إسعاد جماهيرنا التي دائماً نطالبها بالحضور في كل المباريات، لأنها تحفز اللاعبين وحضورهم مهم في المباراة الأولى أمام نيبال».

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