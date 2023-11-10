لاعبو المنتخب: شكراً جماهيرنا ونعدكم بتقديم الأفضل

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء مفعمة بالحيوية وتشجيع الجماهير، أدى منتخبنا الوطني الأول مرانه على استاد زعبيل بنادي الوصل، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيبال يوم الخميس المقبل.

وأعربت الجماهير التي حضرت إلى مدرجات زعبيل لمتابعة التدريبات عن سعادتها بلقاء اللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية والتقاط الصور وتبادل الحديث معهم، وتحفيزهم قبل بداية التصفيات، مطالبين كذلك بتكرار مثل هذه الخطوة التي تسمح للجميع من مختلف الأعمار بالحضور ودعم المنتخب على أرض الواقع.

من جهة أخرى عبر لاعبو منتخبنا الوطني عن بالغ فرحتهم بوجود الجماهير في المدرجات خلال التدريبات وبالأجواء التي شهدها استاد زعبيل، مؤكدين أن مثل هذه الأجواء ترفع معنوياتهم، وتحثهم على تقديم أفضل ما لديهم. وقال علي خصيف قائد منتخبنا إن اللفتة جاءت في وقتها وقبل أيام قليلة من بداية التصفيات، وهو أمر مهم بالنسبة للاعبين الذين يُدركون مسؤولياتهم تجاه ما يجب القيام به خلال التصفيات، وهو تحقيق النتائج التي من شأنها أن تصعد بالمنتخب إلى المرحلة الثالثة والحاسمة، حيث يجب التركيز على كل مباراة، وعدم الاستهانة بأي منتخب من منتخبات المجموعة، مشيراً إلى أن الحالة الإيجابية للمنتخب مع الجهاز الفني بقيادة بينتو في تطور مستمر، وأن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق المطلوب بدعم وتكاتف الجميع من جماهير ووسائل إعلام وغيرهم.

بدوره ذكر يحيى الغساني مهاجم منتخبنا أن الجماهير الإماراتية دائماً على الموعد في تشجيع وتحفيز اللاعبين في المباريات، مؤكداً أن هذا التشجيع سيلعب دوراً مهماً في مباراة النيبال المقبلة، وهي المباراة الرسمية الأولى للمنتخب بقيادة باولو بينتو، بعد سلسلة من المباريات الودية أظهر خلالها اللاعبون مهاراتهم وانسجامهم وحرصهم على تقديم الأفضل.