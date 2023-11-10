«الأبيض» جاهز لبدء التحدي بشعار «الجدية والالتزام»

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب الوصل، استعداداً للمواجهة المرتقبة يوم الخميس المقبل، أمام منتخب نيبال، ضمن مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بعد اكتمال عقد «الأبيض»، بانضمام لاعبي الشارقة والعين، بعد انتهاء مهمتهم الآسيوية في دوري الأبطال.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين العائدين من المشاركة القارية مع أنديتهم، فرصة للتعافي و«الاستشفاء» أول من أمس، حيث شارك الجميع في التدريبات بجدية وقوة مساء أمس، والذي صادف توجيه الدعوة للجماهير للحضور إلى التدريبات ومؤازرة اللاعبين، في بادرة جديدة، أطلقها اتحاد الكرة، بهدف زيادة التلاحم بين الجمهور والمنتخب، بعد تطور الأداء وتحسن النتائج خلال الفترات الماضية تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو.

ويبدأ الجهاز الفني اعتباراً من تدريبات اليوم، التركيز على زيادة الانسجام بين عناصر الأبيض، في جميع المراكز، وذلك بعد اختيار قائمة ضمت 27 لاعباً، حيث تم استبعاد الحارس محمد الشامسي بداعي الإصابة، بينما استكمل الجهاز المعسكر بنفس اللاعبين من دون استدعاء بديل لحارس «العنابي» المصاب.

ويستمر بينتو على نظام التدريبات اليومية على فترتين، صباحية ومسائية اعتباراً من اليوم، حيث يشمل التدريب الصباحي على الجوانب البدنية، بالإضافة لبعض الجوانب التكتيكية المبسطة، بينما يعود اللاعبون للراحة، ثم حضور محاضرة فنية لعرض أبرز الملاحظات واللقطات التي تشرح ما يريده الجهاز الفني من حيث كيفية التحرك داخل الملعب بكرة ومن دونها في كل المراكز، بينما يكون التدريب المسائي للتركيز على الجوانب الخططية، وزيادة عامل الانسجام بين اللاعبين في تناقل الكرة، والتحرك في المساحات الخالية، وفق طرق اللعب التي يسعى المدرب البرتغالي لتنفيذها.

وبات المنتخب في قمة الجاهزية مع باولو بينتو، لاسيما بعدما أشعل المدرب التنافس الشرس بين جميع اللاعبين في القائمة، وعلى جميع المراكز، بعدما تأكد للجميع أن الجهاز الفني يرفع شعار «الجماعية» والروح القتالية، وعدم الاعتماد على الأداء الفردي فقط، ولكن توظيف أداء المجموعة لصالح المنتخب.

وأشاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، بأجواء المعسكر الحالية، التي يدخلها الجميع في ظل ارتفاع كبير بالمعنويات وتركيز شديد من الجميع، وقال:

«تركيزنا ينصب على مباراة نيبال في بداية مشوار التصفيات، ونعلم أن هناك فارقاً في الإمكانات بين منتخبنا والضيف النيبالي، ولكن ذلك لن يثنينا عن تقديم الأفضل، واحترام كل المنافسين لإظهار وجه قوي لأداء المنتخب في جميع مبارياته، واللعب على نغمة الفوز ولا شيء غيره».

وأضاف: «اللاعبون منتظمون في المعسكر بكل تركيز، وهناك حالة كبيرة من الانضباط حاضرة في معسكر المنتخب، وجدية شديدة من الجميع، بالإضافة إلى روح الجماعية بين اللاعبين، كما أن الجهاز الفني يعمل بكل تركيز من أجل زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب بالقائمة، وهو أهم الأهداف الحالية التي يتم العمل عليها، والتي تتحقق عبر الأداء الجماعي بغض النظر عن الأفراد».

وعن بعض التغييرات في القائمة مقارنة بالأسماء التي تم استدعاؤها في الفترات الماضية قال: «أكثر اللاعبين بالقائمة، شاركوا بالفعل في المباريات الودية، جميعهم لعبوا في أندية كبيرة، وهو ما يختصر كثيراً على الجهاز الفني، وبالتالي من يصل لقائمة المنتخب، يكون هو الأحق في المرحلة الحالية بالتأكيد».

وأشار ياسر سالم إلى أن الجهاز الفني يتابع جميع مباريات التصفيات، كما يتابع كافة التحضيرات الخاصة بمنتخبات آسيا، سواء التي سيلتقيها الأبيض حالياً أو مستقبلاً، وتابع: «الجهاز الفني يتابع كل التفاصيل الخاصة بمنتخبات القارة ونتابع أيضاً مباريات فرق مجموعتنا، لنكون في قمة الجاهزية لكل مباراة».

وأكمل: «هناك تدريبات صباحية ومسائية في بعض الأيام، وجميع اللاعبين يؤدون الحصص التدريبية بجدية وتنافسية عالية فيما بينهم، أما الاستبعادات فلا يوجد سوى سالم الشامسي حارس الوحدة بداعي الإصابة»

وكشف مدير المنتخب أن «الأبيض» سيؤدي مباراته أمام نيبال على استاد آل مكتوم يوم الخميس المقبل، بينما يغادر يوم 19 الجاري في المساء إلى البحرين، بعدما يؤدي اللاعبون حصة تدريبية صباحية ذلك اليوم، أما عن الحضور الجماهيري خلف المنتخب وحضور البعض لمشاهدة التدريبات، وقال: «بالتأكيد الجمهور هو رقم 1 دائماً، ومنتخبنا في حاجة لهم، لأن حلم الوصول للمونديال لا يمكن أن يتحقق سوى بوجود دعم ومؤازرة كبيرة ومستمرة للاعبين على مدار مشوار التصفيات، وجمهورنا الداعم الأهم والأول، وليس لنا غنى عنهم، كما أننا بحاجة كبيرة هذه المرة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في جميع مباريات مشوار التصفيات، ونعلم أن الجماهير لن تقصر وستكون حاضرة بقوة، ونريد أن نحتفل معها عقب الفوز بكل مباراة».