بني ياس يدشن حملة الدفاع عن لقب دوري الطائرة بمواجهة حتا

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق مساء اليوم منافسات «النسخة 46» لدوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2023- 2024، الذي يشهد مشاركة 8 أندية، تتنافس على مدار 20 أسبوعاً، وحتى 30 مارس من العام المقبل 2024 للفوز بلقب «درع الطائرة».

ويدشن بني ياس حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2022- 2023، في مواجهة ضيفه حتا على صالة «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، فيما يواجه شباب الأهلي المتوج بأول ألقاب الموسم بفوزه بـ «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة»، ضيفه عجمان على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالممزر، فيما يحل الوصل «الوصيف» ضيفاً على العين، ويستقبل الجزيرة ضيفه النصر على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة.

وتُلعب المنافسة في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.

ويشهد السباق على لقب الدوري تنافساً محتدماً بين الأندية الثمانية، التي توج 6 منها بلقب على الأقل في تاريخ البطولة التي انطلقت في نسختها الأولى موسم 1974- 1975 بتتويج فريق نادي الشارقة، قبل أن تتواصل على مدار 45 نسخة ماضية باستثناء مواسم 1976- 1977,1990- 1991 «لم يستكمل بسبب حرب الخليج»، 2019- 2020 «جائحة كوفيد 19».

ويحتفظ الوصل الغائب عن منصات التتويج بدرع «دوري الرجال» منذ آخر لقب موسم 2000- 2001، بصدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 12 بطولة، يليه العين «الوصيف» برصيد 11 لقباً كان آخرها في موسم 2018- 2019، والنصر «ثالثا» برصيد 8 ألقاب، مقابل 6 لشباب الأهلي، و4 ألقاب من نصيب بني ياس، و3 للجزيرة، ولقب وحيد للشارقة «الغائب الأبرز»، فيما يخلو سجل عجمان، وحتا من الفوز بدرع الدوري.

وتستمر منافسات الدور الأول لدوري الطائرة للموسم الحالي 2023- 2024 حتى 10 فبراير 2024 بإقامة الجولة 14 والأخيرة، على أن تنطلق المباريات الإقصائية في مارس 2024، ويراعي جدول المنافسة إجراء تعديلات في وقت لاحق على موعد المباريات، عطفاً على المشاركات الخارجية للأندية في البطولة العربية المقررة في فبراير 2024، بجانب بطولتي غرب آسيا وند الشبا.

وينظم اتحاد الطائرة 4 مسابقات في فئة الرجال للموسم الحالي 2023- 2024، تشمل «الكأس، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، كأس السوبر»، إضافة إلى مسابقات الدوري والكأس في فئتي الشباب والناشئين، بجانب دوري وكأس الأشبال «أ»، ودوري وكأس الأشبال «ب»، إضافة إلى دوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.