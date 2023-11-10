حوراء وفاطمة.. نجمتان من «ذهب» في الكاراتيه

علي معالي (دبي)

خطف الثنائي حوراء العجمي وفاطمة خصيف الأضواء في كأس آسيا للكاراتيه للسيدات المقامة حالياً في كازاخستان بمدينة ألماتي، حيث تم تتويجهما بميداليتين ذهبيتين، في إنجاز رائع للكاراتيه الإماراتي على المستوى القاري، وفازت المتألقة حوراء العجمي بالميدالية الذهبية «وزن تحت 50 كجم» في مسابقة الكوميتيه، بعد تفوقها في طريقها لمنصة الذهب على بطلات إيران وكازاخستان وقيرغستان، وعلى نفس الخط الذهبي سارت الموهوبة فاطمة خصيف، حيث توجت بذهبية «وزن تحت 68 كجم» بعد أن تغلبت على كل من بطلات كازاخستان وإيران وقيرغستان، لتضع الإمارات من خلال الكاراتيه البصمة الرائعة في اليوم الأول لكأس آسيا التي تقام للمرة الأولى وسط مشاركة قارية كبيرة من لاعبي ولاعبات آسيا، ويتواجد منتخبنا في هذه النسخة بـ 3 لاعبات هن: حوراء العجمي وفاطمة خصيف وسارة العمري.

وعبر اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بما تحققه الفتاة الإماراتية في كازاخستان، مؤكداً أن ذلك يؤكد تطور اللعبة لدى الفتيات، وأن الإمارات تمتلك مواهب مميزة في اللعبة، ليس فقط على المستويين المحلي والخليجي والعربي، بل الآسيوي أيضاً.

قال الرزوقي: «العمل والتدريب هما السلاح الأهم في الرياضة، وما يقدمه الكاراتيه، سواء في بطولة الناشئين والناشئات والشباب تحت 21 عاماً، وكذلك على مستوى الكبار يؤكد الخط السليم الذي تسير عليه اللعبة، حيث تم تتويجنا بـ 4 ميداليات ملونة في المراحل السنية، ثم جاءت حوراء وفاطمة بذهبيتين لتؤكدا النهج السليم الذي تسير على مسيرة الكاراتيه».

وأهدى الرزوقي هذه الميداليات المختلفة والإنجازات لقيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات وأسرة الكاراتيه بالدولة قائلاً:«لولا الدعم المعنوي والمادي الذي نجده لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من الصعود لمنصات التتويج بهذا العدد الكبير في البطولات القارية».

من جانب آخر عادت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي أقيمت في مدينة كازاخستان أيضاً، وحصولهم على 4 ميداليات متنوعة (فضيتان - برونزيتان) بعد تحقيق إنجاز تاريخي، وكان في الاستقبال اللواء «م» ناصر الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما عاد مع البعثة إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.