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الرياضة

محمد وعمر السويدي بعد ترقيتهما للحزام الأسود: انتظروا الذهب

محمد وعمر السويدي بعد ترقيتهما للحزام الأسود: انتظروا الذهب
11 نوفمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت فعاليات اليوم الختامي من النسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ترقية عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، للشقيقين محمد وعمر السويدي بالحزام الأسود، ليبدأ كل منهما مشواراً جديداً مع التحدي على بساط اللعبة على الصُعد كافة سواء القارية أو الدولية وفي مختلف البطولات العالمية الكبرى.
وعبر الشقيقان عن سعادتهما البالغة بما تحقق من إنجاز بالترقية إلى الحزام الأسود، وعقب الترقية على منصة تتويج عالمية أبوظبي تحدث محمد السويدي قائلاً: بكل تأكيد سعيد للغاية بهذا الإنجاز وأشكر عبد المنعم الهاشمي على الدعم الكبير واعداً بتقديم الغالي والنفيس في سبيل الصعود على منصة التتويج والتحليق بالذهب في مختلف البطولات القارية والعالمية.
وأضاف: سيكون العاشر من نوفمبر يوماً تاريخياً بالنسبة لي لاسيما وأنه يوم التوشح بالحزام الأسود الذي يعتبر أقوى وأهم الأحزمة في عالم الجو جيتسو، واعداً بأن يكون عند حسن الظن دائماً، وأن يكون على قدر التحدي في مختلف المهمات التي توكل إليه خلال البطولات التي سوف يشارك فيها مستقبلاً.
أما شقيقه الأصغر عمر فقد أكد أنه لا يمكن أن يصف شعوره بهذه اللحظة التاريخية بالنسبة له واعداً أن يقاتل من أجل رفع راية الإمارات خفاقة عالية كعادتها في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والقارية، وأكد أنه سوف يقاتل من أجل حصد ذهبية العالم في وزن 56 كجم الذي ينافس فيه مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الرائعين.
وتمت ترقية محمد السويدي إلى الحزام الأسود لوزن 69 كجم، في حين تمت ترقية شقيقه عمر في وزن 56 كجم.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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