نجوم العالم على «السجادة الحمراء» لـ«جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

سيكون عشاق الجو جيتسو على موعد جديد للإبهار هذا المساء، مع انطلاق فعاليات حفل «جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»، الذي سينطلق عند السادسة والنصف مساء بصالة مبادلة أرينا مدينة زايد الرياضية التي استضافت منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو على مدار عشرة أيام واختتمت مساء أمس.

ويعد الحفل الأكبر من نوعه على الإطلاق، والمنصة الأهم لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في الجو جيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات، وتعكس الجائزة المكانة الريادية لأبوظبي على خريطة الجو جيتسو العالمية.

وتشهد نسخة هذا العام من الجائزة استحداث فئات جديدة لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجو جيتسو خلال الموسم الرياضي.

كذلك، يصعد على السجادة الحمراء للتكريم هذا المساء أحد أبناء الوطن، الذين استلهموا من رياضة الجو جيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا القدوة للأجيال القادمة، من خلال إنجازاتهم الهائلة التي سطرت تاريخاً عريضاً باسم الإمارات في تاريخ الجو جيتسو العالمي.