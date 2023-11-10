ختام مبهر للنسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أسدل الستار مساء أمس على منافسات النسخة الـ(15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي نظمها الاتحاد خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الحالي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وتَوَّج الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الفائزين بالمراكز الأولى في اليوم الختامي للبطولة الذي شهد 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/ الأسود للسيدات في مختلف فئات الأوزان، بمشاركة 24 لاعباً من 8 دول، هي: الإمارات، البرازيل، الفلبين، الولايات المتحدة، بلغاريا، البرتغال، المملكة المتحدة، وروسيا، وتوزّعت النزالات على 7 فئات للرجال من حملة الحزام الأسود و5 فئات للسيدات من حملة الحزام (البني/ الأسود).

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 8 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين بواقع ذهبيتين، وأربع «فضيات»، وبرونزيتين، وفاز خالد الشحي بفضية ثمينة في وزن 62 كجم، بعد مجاراته لخصمه البرازيلي المتمرس ميران ألفيس في أغلب فترات النزال، لكن عامل الخبرة كان لصالح البرازيلي الذي حسم النزال وحقّق الذهبية.

كما نجح الإماراتي زايد الكثيري في تحقيق فضية وزن 56 كجم بعد نزال متكافئ مع البرازيلي يوري هندريكس الذي حقّق الذهبية.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة والشريكة.

وتّوجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة، وتشريف سموه لحفل الافتتاح الرسمي الذي قدم حافزاً لأبناء الإمارات وألهمهم لتحقيق أفضل النتائج.

وقال: «نجحت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية في تسطير قصة جديدة من الإبداع والتميز وتحقيق النجاحات التي أبهرت العالم، ورسخّت مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في استضافة أهم الفعاليات والأحداث والانتقال بها إلى آفاق غير مسبوقة».

وتابع الهاشمي: «اكتملت فرحتنا بإنجاز جديد لأبناء الوطن يثري رصيدهم من الإنجازات والنجاحات القارية والدولية، وأهنئ أبطالنا على أدائهم المشّرف خلال العام الذي يعكس عالمية مشروعنا الملهم في تطوير الرياضة، وأتوجه بالشكر للأندية والأسرة الإماراتية التي آمنت برياضتنا ووفرت الدعم لأبنائها، كما أشكر الرعاة شركاء النجاح، وفريق العمل باتحاد الجو جيتسو، وكل المتطوعين الذين ساهموا في نجاح هذه البطولة، حتى خرجت في أبهى صورة بشهادة جميع الضيوف».

وقال خالد الشحي: «سعيد بهذه التجربة الرائعة لكونها المرة الأولى التي أتأهل فيها إلى نهائي الحزام الأسود في البطولة، وأشعر بالفخر لاعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة. لا شك أنها لحظة تاريخية، وسأبدأ التحضير من الآن للنسخة المقبلة من البطولة، مستخلصاً الدروس والعبر من هذا النزال».

بدوره، قال زايد الكثيري: «أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لأبناء وبنات الوطن للتفوق في مختلف الميادين والمحافل، كما أهدي هذا الإنجاز إلى أسرة اتحاد الجو جيتسو التي تبذل الغالي والنفيس في نشر وتطوير الرياضة والاستثمار الأمثل في اللاعبين، وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً عالميين متوجين في كبرى البطولات».

وأضاف: «كنت أطمح للحفاظ على لقبي بطلاً في فئة الحزام الأسود، إلا أن الفوز والخسارة جزء من هذه الرياضة، وراضٍ تماماً عن الأداء الذي قدمته أمام أحد أقوى لاعبي البساط».

«كوماندو جروب» في الصدارة

مع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوؤ الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية A.F.N.T الإماراتية أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية «شيكمات إنترناشيونال» الأميركية في المركز الثالث.



ذهبية وزن 69 برازيلية

على صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود، ذهبت ذهبية وزن 69 كجم إلى البرازيلي رايموندو سودري على حساب خصمه الأميركي سيباستيان سيربا، وخطف البرتغالي بيدرو رامالهو ذهبية وزن 77 كجم من البرازيلي لوكاس بروتاسيو. كما تصاعد الحماس بعد تحقيق البرتغالي برونو ليما فوزاً مستحقاً على البرازيلي أندرسون فيريرا وحصده ذهبية وزن 85 كجم.

وسجل البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا انتصاراً قوياً وحصد ذهبية وزن 94 كجم على الأميركي رينان كروز. وشهد النزال الأخير فوز البرازيلي فيليبي بيزيرا على الروسي أنطون سيليزنيف وتتويجه بذهبية وزن 120 كجم.

تحدي السيدات

في نزالات السيدات، حققت البرازيلية مايسا كالداس بيريرا باستوس فوزاً قوياً على الفلبينية مارجريتا أوتشوا لتحصد ذهبية وزن 49 كجم، وحققت البرازيلية آنا رودريجز ذهبية وزن 55 كجم بالتغلب على الأميركية أليكسا يانس، وتخطت البرازيلية جوليا ألفيس منافستها البلغارية فيوليت أنجيلوفا لتحصد ذهبية وزن 62 كجم، وحسمت البرازيلية إنجريد سوسا ذهبية وزن 70 كجم بعد تخطي البريطانية نيا بلاكمان. وتغلبت جابرييلي بيسانيا على مواطنتها يارا ناسيمنتو وفازت بذهبية وزن 95 كجم.