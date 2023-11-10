اللجنة المنظمة لـ«عربية الجودو» تستعرض آخر الاستعدادات

الفجيرة (وام)

أكدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لفرق الشباب والأشبال للجودو اكتمال جميع الاستعدادات، وتوفير كل المتطلبات لنجاح البطولة، واستضافة الوفود المشاركة في هذه النسخة، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي.

وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية، برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة، برعاية سمو ولي عهد الفجيرة، كما أكدت حرصها على نجاح الاستضافة، بما يعكس الوجه الرياضي والحضاري والسياحي للإمارة تحت شعار (الفجيرة تجمعنا). واستعرض الاجتماع ترتيبات البطولة وتجهيزات اللجان المختلفة، بحضور نادر أبو شاويش مدير النادي، نائب رئيس اللجنة العليا، ومحمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير الفني لاتحاد الجودو، وإيهاب استيتيه مدير العمليات بنادي الفجيرة.

وتشهد البطولة مشاركة أندية من الكويت، وقطر، ومصر، والعراق، وليبيا، واليمن، بالإضافة لأندية تمثل الإمارات، هي: الفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان، والشارقة، واتحاد كلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الإمارات.