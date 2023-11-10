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الرياضة

40 مشاركاً في دورة «الفيفا» لحكام دوري «الأولى»

40 مشاركاً في دورة «الفيفا» لحكام دوري «الأولى»
11 نوفمبر 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس الأول المحاور النظرية والعملية لدورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لحكام الفريق الأول لمسابقة دوري الدرجة الأولى، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الفيفا، بمشاركة 40 حكماً وحكماً مساعداً.
ويقدم ويُشرف على محاور الدورة، محاضرو الاتحاد الدولي إسماعيل الحافي، وعوني حسونة، وماريا جوتيريز، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني للحكام، وعبدالواحد خاطر، ومدرباً اللياقة البدنية حسن عبدالله، وأحمد هلال. وتتناول الدورة التي تُقام محاضراتها على مدار خمسة أيام متتالية، قانون اللعبة في حالات التنافس على الكرة، ومنطقة الجزاء، والأخطاء التكتيكية، ولعب الكرة باليد، إضافة لاختبارات في حالات الفيديو. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة والفيفا.

الفيفا
دوري الدرجة الأولى
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