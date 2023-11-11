من برباتوف إلى أنتوني: لا تراوغ يا «مُخادع»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه الجناح البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد سيلاً من الانتقادات والهجوم منذ بداية الموسم، وحتى قبل إيقافه بسبب مشكلته مع خطيبته السابقة جابريللا كافالين.

ويرى كثير من الخبراء ونجوم اليونايتد القدامى إن هذا اللاعب لا يستحق اللعب مع «الشياطين الحمر»، ووجهوا له الكثيرمن الانتقادات بسبب لعبه الفردي واهتمامه بالمراوغة غيرالمفيدة وعدم تأثيره إيجابياً على أداء الفريق.

وأصاب أنتوني مديره الفني الهولندي إيريك تن هاج بالإحباط الشديد وخيبة الأمل، لأنه هو الذي أتى به من أياكس أمستردام، حيث كان مديراً فنياً لهذا الفريق، ولكنه لم يكن على المستوى المأمول، رغم إن اليونايتد دفع فيه أكثرمن 80 مليون يورو.

ومن نجوم يونايتد القدامى الذين هاجموه بشدة، البلغاري ديميتار برباتوف الذي قال في حديث لصحيفة «بولا» إن أنتوني الذي لم يسجل أو يصنع أي هدف في الدوري الإنجليزي من بداية الموسم، يجب أن يفهم أنه في كل مرة يدخل فيها أرض الملعب، عليه أن يثبت ويبرر الثقة التي منحها له تن هاج.

وعلق قائلاً: اجعله يثق فيك ولا تصيبه بالإحباط وخيبة الأمل، هو وزملاؤك في الفريق، ولكن للأسف الشديد، لم يحدث ذلك حتى الآن، ولم تسر الأمور سيراً حسناً بالنسبة لأنتوني، ولهذا فإن نصيحتي له أن يلعب السهل الممتنع، وأن يبتعد عن المراوغات غير المفيدة حتى لا يُعقد الأمور، وأن يركز على إفادة فريقه بدلاً من اللعب لنفسه.

ولم يتردد برباتوف في وصف لعب أنتوني بـ «الغش والخداع» في إشارة واضحة إلى إنه يحيط نفسه بهالة أكبر كثيراً مما يستحق.

وواصل برباتوف «تدمير» أنتوني بقوله: أنت لست مثل زين الدين زيدان ولا حتى مواطنك رونالدينيو، لأنه في اللحظة التي تتصور فيها أنك مثلهما، ستعاني كثيراً في المباريات.

ونصحه النجم البلغاري المخضرم قائلاً: لا تحاول أن تفعل أشياء غبية لا تساعد الفريق، ثم وجه إليه نصيحة أخيرة قائلاً: أنت سريع بالدرجة التي تسمح لك بتمرير الكرة لزملائك لتسجيل الأهداف، أو للتسجيل منها بنفسك، ولكنك للأسف لا تفعل ذلك.. لا أهداف ولا تمريرات حاسمة من بداية الموسم !