مليحة والعين يسجلان الفوز الأول في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

ضرب فريق مليحة موعداً مع الفوز الأول في دوري أقوياء اليد، بعدما تغلب على فريق النصر بنتيجة 31-29 في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة في افتتاح المسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-11، ليواصل مليحة مفاجآت الموسم الجديد بعدما صعد للمباراة النهائية في أول بطولتين في الموسم وهي كأس الاتحاد وكأس الإمارات.

ورغم خسارة مليحة في البطولتين أمام الشارقة المسيطر على البطولات من الموسم الماضي إلا أن مليحة أكد أنه سيكون الرقم الصعب في كل بطولات اللعبة في هذا الموسم.

في الوقت نفسه، نجح فريق العين من تحقيق الفوز على الوصل بنتيجة 24-22 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 13-11.

ويغيب عن هذه الجولة الجزيرة والشارقة بعد تأجيل مباراتهما معا في الجولة الأولى بسبب تجهيزات الملك الشرقاوي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري، والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.