لقب الدوري الأفريقي يداعب «وداد الأمة» بمواجهة «البرازيليين»

القاهرة (د ب أ)

يحلم الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بدخول تاريخ بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم من أوسع أبوابه، من خلال التتويج بلقب النسخة الأولى للمسابقة القارية.

ويحل الوداد ضيفاً على صن داونز غداً الأحد، في إياب الدور النهائي للبطولة الوليدة، في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

ويمتلك «وداد الأمة» أفضلية نسبية على منافسه، بعدما حقق الفريق المغربي فوزاً ثميناً 2-1 على نظيره الجنوب أفريقي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي بملعب «محمد الخامس» في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأصبح يكفي الوداد التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب، كما يمكنه أيضاً الفوز بالبطولة حتى حال خسارته بفارق هدف وحيد أمام الفريق الملقب بـ«البرازيليين»، شريطة تسجيل الفريق المغربي هدفين على الأقل في المباراة.

وفي تلك الحالة، سوف يتساوى الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليتم الاحتكام حينها لفارق الأهداف التي سجلها كل فريق خارج ملعبه، وفقاً للائحة المسابقة، التي ستصب في تلك الحالة في صالح فريق المدرب المحلي عادل رمزي.

في المقابل، أصبح يتعين على صن داونز الفوز بهدف نظيف على الأقل لحمل كأس البطولة، أو الانتصار بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه في اللقاء، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتقدم صن داونز 2-1 على الوداد، سوف يلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفقاً للائحة البطولة، وفي حال استمرار النتيجة على حالها، سيحتكما لركلات الترجيح لتحديد الفائز باللقب.

ويتطلع كلا الفريقين لارتقاء منصة التتويج للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل خوضهما غمار مرحلة المجموعات في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تنطلق منافساتها في 24 نوفمبر الجاري.

ويتواجد صن داونز في المجموعة الأولى بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، مع فرق بيراميدز المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ونواذيبو الموريتاني، في حين أوقعت القرعة الوداد بالمجموعة الثانية برفقة أندية سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

ويطمح الوداد لإعادة البسمة مجددا لجماهيره، التي شعرت بالإحباط، عقب إخفاق الفريق في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، التي توج بها عام 2022، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية من المسابقة أمام الأهلي المصري في يونيو الماضي، وهو يسعى لتجنب الخسارة على ملعب صن داونز في الأدوار الإقصائية بمختلف المسابقات الأفريقية، للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق أن تعادل معه من دون أهداف بإياب قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، ليصعد للدور النهائي، مستفيداً من فوزه 2-1 ذهاباً بالمغرب.

وكرر الفريق المغربي الأمر مجدداً في آخر مواجهة جرت بينهما بجنوب أفريقيا، حيث تعادل 2-2 على ملعب صن داونز بإياب قبل نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال أيضاً، ليبلغ النهائي، عقب تعادل الفريقين من دون أهداف في لقاء الذهاب بالمغرب.

ويفتقد الوداد خدمات قائده يحيى جبران بداعي الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثاني بالبطولة في مباراة الذهاب، غير أن عادل رمزي أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على حمل كأس البطولة.