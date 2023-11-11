سارة الملا بطلة البولينج في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

أحرزت سارة الملا لاعبة بنك أبوظبي الأول المركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينج، التي أقيمت بمركز دبي الدولي للبولينج، ضمن النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري، وجاءت ميرة شبيب من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وحلت مريم مبارك من شرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون من شركة فلافوريك في المركز الثاني، وحلت ليدي ليز آن من شركة فيم في المركز الثالث.

وتتواصل منافسات بطولة البادل، التي انطلقت الجمعة في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس فيها اللاعبات ضمن فئتين هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى 12 نوفمبر الجاري، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الاثنين المقبل في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة فئتي المواطنات والمقيمات.

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومتر في مضمار ميدان يوم الجمعة 17 نوفمبر ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية، التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات هي فئة المواطنات لمسافة 20 كم، وفئة المقيمات لمسافة 20 كم، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كم.