«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في «ميدان»

عصام السيد (دبي)

سجلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، ثنائية مستحقة، خلال الحفل الأول لكرنفال سباقات دبي بمضمار «ميدان»، الذي تألف من 8 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 1.4 مليون درهم، برعاية طيران الإمارات.

ولمع بريق الجواد «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة جيمس أورمان، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب جائزة المغامرات العربية البالغ إجمالي جوائزها المالية 165 ألف درهم، وسجل البطل 1:39:07 دقيقة.

وحصد الفوز الثاني لخيول سموه الجواد «سديد» بقيادة بن كوين، الذي خطف لقب الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على لقب «إميرتس دوت كوم»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:25:58 دقيقة.

وسجل المدرب مصبح المهيري الفوز رقم 500 «معلم بارز» في تاريخه السباقي، عبر المهر الناشئ «النصيب» لمحمد عبد الله الشحي، بقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب الإمارات للعطلات للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة» البالغ جوائزه المالية 165 ألف درهم، وسجل البطل البالغ من العمر سنتين، زمناً وقدره 1:11:99 دقيقة،

ومنح الجواد «قريب» لناصر عسكر، بقيادة المعتصم البلوشي، الثنائية للمدرب مصبح المهيري بعد أن انتزع جائزة الشوط الخامس لمسافة 1900 متر على لقب إميرتس سكاي واردز البالغ إجمالي جوائزه المالية 195 ألف درهم، وسجل البطل 2:01:04 دقيقة.

وأهدى الجواد «إف يطوي» لأبوظبي ريسنج، المدرب سيف المرر فوزه الأول كمدرب، وأصبح أول فائز في سباقات مضمار ميدان في الموسم الجديد، حين فاز بالشوط الأول، على لقب «إميرتس سكاي كارجو»، البالغ مجموع جوائزه 120 ألف درهم، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:34:70 دقيقة.

وبذل «الجداف» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، جهداً مضاعفاً ليحصد لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب «إميرتس سكاي كارجو» للخيول المهجنة الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، وسجل البطل 1:39:94 دقيقة.

وحصد «ويسترن سيمفوني» لتتش جولد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1600 متر، على لقب طيران الإمارات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم، حين فرض إيقاعه ليتفوق ببراعة، مسجلاً 1:38:07 دقيقة.

ولم يتأخر «ليدنج سبيريت» في منح مالكة تتش جولد للسباقات، ومدربه بوبات سيمار، وفارسه تاج أوشي، الثنائية من خلال مهارات عالية في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، على لقب طيران الإمارات، البالغ جائزته 210 آلاف درهم، بفوز لافت، مسجلاً 1:12:52 دقيقة.