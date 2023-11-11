جيرونا.. «المتصدر المفاجأة» حديث أوروبا!

مدريد (أ ف ب)

يعيش نادي جيرونا، المتصدّر المفاجئ لبطولة إسبانيا في كرة القدم، حلماً وردياً إثر تقدّمه على العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وأصبح الفريق المملوك لمجموعة «السيتي» منذ عام 2017 حديث عشاق المستديرة في القارة العجوز.

استفاد الفريق الصاعد في موسم 2022 من قرعة سمحت له بتحقيق الانتصار تلو الآخر، فحصد حتى الآن 31 نقطة من 12 مباراة، وخسر مرة يتيمة أمام ريال بنتيجة ثقيلة 0-3.

فوزٌ إضافي على أرض رايو فايكانو تاسع الترتيب اليوم، سيتيح له فرصة البقاء متربعاً على الصدارة، بعد انطلاق نحو ثلث مباريات الليجا هذا الموسم.

وإذا ما أُخذ بعين الاعتبار حلول جيرونا في المركز التاسع عشر ضمن الدرجة الثانية قبل سنتين في الفترة نفسها من الموسم، تنافس آنذاك للهرب من منطقة الهبوط مع أمثال ليجانيس، أموريبييتا وألكوركون.

يقول المدير الرياضي للنادي كيكي كارسيل: «ما يحدث ليس طبيعياً، هذا حلم، نحن في حالة هلوسة، أعتقد اننا سجلنا حتى الآن أهدافاً أكثر من مانشستر سيتي (29-28)، هذا يفوق الواقع، ونحن مدركون لذلك».

وعن تطلعات النادي، عشية مواجهة ريال مدريد وهو في موقع المتصدر في المرحلة السابعة، قال كارسيل إن هدف فريقه الوحيد هو الصمود في الدرجة الأولى، على غرار المدرّب ميتشل الذي أكّد أن «الهدف الوحيد» هو «الصمود» في الدرجة الأولى.

وتابع كارسيل: «بعد الخسارة ضد مدريد، كان من الممكن أن يظنّ المرء أن الفريق سينهار، لكننا فزنا في ثلاث مباريات توالياً أمام فرق صعبة، بينها اثنتان خارج أرضنا (ضد قادش 1-0 وأوساسونا 4-2)».

وأردف: «يتعيّن الآن أن نحاول البقاء بين المركزين الرابع والسادس، علماً بأننا نملك 31 نقطة وأفضلية على بقية الفرق المنخرطة في المسابقات الأوروبية.. لن تكون الأمور سهلة لكننا سنقاتل».

يشاركه ميتشل الرأي، معتبراً أن جيرونا لم يصبح بعد في نفس «الدوري» مع ريال مدريد، برشلونة أو أتلتيكو مدريد، لكنه «يحلم بمنافسة» بقية المرشحين للتأهل إلى البطولات الأوروبية، «ريال سوسييداد، فياريال، إشبيلية أو أتلتيك بلباو».

بعدد سكان يبلغ 110 آلاف نسمة، وموقع بين جبال البيرينيه والكوستا برافا، منتصف المسار بين برشلونة والحدود الفرنسية، لا تملك جيرونا مواصفات مدينة الأبطال.

بفضل كرة القدم الهجومية لمدربه، أنهى جيرونا الذي يملك ملعباً صغيراً يتسع لـ14 ألف متفرّج، الموسم الماضي في المركز العاشر، بفارق أربع نقاط فقط عن أوساسونا المتأهل إلى ملحق مسابقة «كونفرنس ليج» القارية.