لابا.. حصيلة آسيوية «مثالية»

سلطان آل علي (دبي)

تأهل العين إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا كأول فريق في المسابقة، وتحقق التأهل خلال 4 جولات فقط والعلامة الكاملة بـ12 نقطة لـ«الزعيم».. هذا الحضور المميز والاستثنائي صاحبه تميز كبير جداً للمهاجم التوجولي لابا كودجو، والذي يستمر في تحقيق أرقام مميزة لا يمكن تجاوزها.

ومنذ انضمام لابا كودجو لنادي العين في موسم 2019-2020، خاض 10 مباريات في دوري أبطال آسيا على مدى نسختي 2020 و2023-2024. وسجل خلالها لابا 7 أهداف، كما صنع هدفين، لتبلغ حصيلته 9 مساهمات خلال 10 مباريات مع الزعيم العيناوي.

ويساهم كودجو بهدف كل مباراة تقريباً، كما تمثل مساهماته 47% من إجمالي أهداف العين في المسابقة. وقد سجل على كل الأندية الستة التي واجهها ما عدا نادي ساباهان الإيراني، حيث سجل هدفين على باختاكور والفيحاء، بينما سجل هدفاً على كل من آهال والسد والنصر السعودي.

ويتصدر لابا قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث ساهم في 6 أهداف، وهو يتساوى مع تاليسكا مهاجم النصر، وميتروفيتش والبريك من الهلال، وزيكا من بوهانغ ستيلرز، كما أنه ثاني هداف المسابقة بـ5 أهداف.

ويملك النجم التوجولي الفرصة لزيادة الغلة مع تبقي مباراتين في دور المجموعات، علماً أنّ الهداف الأكبر للعين خلال نسخة واحدة هو أسامواه جيان بـ12 هدفاً في نسخة 2014، والتي جعلته هدافاً للمسابقة آنذاك.