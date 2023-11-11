الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كرة ميسي الذهبية».. احتفالية بـ «إضاءة الهواتف المحمولة»

«كرة ميسي الذهبية».. احتفالية بـ «إضاءة الهواتف المحمولة»
11 نوفمبر 2023 13:17


فورت لودردايل (أ ف ب)
احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي، خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الأميركي لكرة القدم نيويورك سيتي (1-2)، ووعدهم بـ «موسم مقبل أفضل أيضاً». 

أخبار ذات صلة
والدة رابيو تهاجم الإعلام الفرنسي بـ«نموذج ميسي ونيمار»!
ميسي لا يستبعد إمكانية المشاركة في مونديال 2026

كانت المباراة الودية بين فريقين فشلا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي فرصة لميسي البالغ من العمر 36 عاماً، والذي اختير قبل عشرة أيام في العاصمة الفرنسية باريس أفضل لاعب في العالم، للاحتفال بجائزته القياسية.
قبل المباراة، سار ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.
وقال «البرغوث» رداً على هتافات المشجعين باسمه «ميسي! ميسي! ميسي!» في المدرجات الممتلئة تقريباً: «بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم. أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي. إنكم تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة».
أضاف بطل العالم 2022 مع الأرجنتين، والذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي: «نحن هنا معاً منذ فترة قصيرة، ولكننا حققنا بالفعل أشياء عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي»، في إشارة إلى لقب الرابطتين «بطولة تجمع بين فرق من الدوريين الأميركي والمكسيكي».
وتابع: «ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب».
وفشل إنتر ميامي في حجز مكانه في الأدوار الإقصائية، بعدما أنهى الدوري العادي في المركز الرابع عشر في المنطقة الشرقية.
ويلتحق ميسي بمنتخب بلاده لخوض مباراتي الأوروجواي والبرازيل في 16 و21 نوفمبر الحالي، ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تتصدرها الأرجنتين بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات. 

ميسي
ليونيل ميسي
الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية
إنتر ميامي
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©