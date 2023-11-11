«كرة ميسي الذهبية».. احتفالية بـ «إضاءة الهواتف المحمولة»



فورت لودردايل (أ ف ب)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية مع جماهير فريقه إنتر ميامي، خلال مباراة ودية أمام غريمه في الدوري الأميركي لكرة القدم نيويورك سيتي (1-2)، ووعدهم بـ «موسم مقبل أفضل أيضاً».

كانت المباراة الودية بين فريقين فشلا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي فرصة لميسي البالغ من العمر 36 عاماً، والذي اختير قبل عشرة أيام في العاصمة الفرنسية باريس أفضل لاعب في العالم، للاحتفال بجائزته القياسية.

قبل المباراة، سار ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، مضاءة فقط بالهواتف المحمولة للمشجعين.

وقال «البرغوث» رداً على هتافات المشجعين باسمه «ميسي! ميسي! ميسي!» في المدرجات الممتلئة تقريباً: «بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم. أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي. إنكم تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة».

أضاف بطل العالم 2022 مع الأرجنتين، والذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي: «نحن هنا معاً منذ فترة قصيرة، ولكننا حققنا بالفعل أشياء عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي»، في إشارة إلى لقب الرابطتين «بطولة تجمع بين فرق من الدوريين الأميركي والمكسيكي».

وتابع: «ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب».

وفشل إنتر ميامي في حجز مكانه في الأدوار الإقصائية، بعدما أنهى الدوري العادي في المركز الرابع عشر في المنطقة الشرقية.

ويلتحق ميسي بمنتخب بلاده لخوض مباراتي الأوروجواي والبرازيل في 16 و21 نوفمبر الحالي، ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تتصدرها الأرجنتين بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات.