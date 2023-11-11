«بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» في أميركا

لون ستار بارك (الاتحاد)

توجت الفرس «وما بيج بيبي» للمالكة والمدربة ريتا ديلون وقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأميركا، وبلغت جائزته 5 آلاف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة كبيرة، محلياً وعالمياً.

وجاء فوز «وما بيج بيبي» التي سيطرت على السباق منذ المنعطف الأول، وتعرضت للتهديد من قبل منافس داخلي لفترة وجيزة في عمق المستقيم، وظلت في المقدمة حتى النهاية لتثبت أنها الأفضل، لتتفوق بفارق 1,25 طول عن «كيسور» بقيادة ادريان موراليس، فيما جاء ثالثاً «وما جراند فاينال» بقيادة فيكتور أوريتا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:58:28 دقيقة.