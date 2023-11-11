الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» في أميركا

«بيج بيبي» بطلة كأس «الوثبة» في أميركا
11 نوفمبر 2023 14:00

لون ستار بارك (الاتحاد)
توجت الفرس «وما بيج بيبي» للمالكة والمدربة ريتا ديلون وقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، بمشاركة 7 خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأميركا، وبلغت جائزته 5 آلاف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة كبيرة، محلياً وعالمياً.
وجاء فوز «وما بيج بيبي» التي سيطرت على السباق منذ المنعطف الأول، وتعرضت للتهديد من قبل منافس داخلي لفترة وجيزة في عمق المستقيم، وظلت في المقدمة حتى النهاية لتثبت أنها الأفضل، لتتفوق بفارق 1,25 طول عن «كيسور» بقيادة ادريان موراليس، فيما جاء ثالثاً «وما جراند فاينال» بقيادة فيكتور أوريتا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:58:28 دقيقة.

أخبار ذات صلة
واشنطن: مستقبل سكان غزة في غزة وليس بأي مكان آخر
«بركة» بطل تحضيري «جوهرة تاج زايد» في مضمار أبوظبي
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
أميركا
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©