ملك كالعادة.. إنه ليبرون



لوس انجليس (أ ف ب)

تخطى ليبرون جيمس إصابة مبكرة، وسجّل 32 نقطة في طريقه لقيادة لوس أنجلوس ليكرز إلى قلب تأخره أمام فينيكس صنز إلى فوز أول خارج أرضه 122-119، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فبعد تعرّضه لإصابة في أسفل ساقه اليسرى جعلته يعرج في الربع الأوّل، قاوم ابن الثامنة والثلاثين ألمه، وساهم في وضع حد لسلسة من ثلاث خسارات متتالية لليكرز.

سجّل 11 رمية ميدانية من أصل 17، بينها 3 من أصل أربع وراء القوس، كما التقط 11 متابعة، ومرّر 6 كرات حاسمة.

وهذا أوّل فوز لليكرز خارج أرضه هذا الموسم، والأول له في البطولة الجديدة «إن-سيزون» بنظام الكأس التي يُأمل منها أن تمنح اهتماماً إضافياً للمباريات في وقت مبكر من الموسم. وتُحتسب جميع مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري أن بي ايه وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيجاس.

قال ليبرون بعد المباراة لشبكة «إي أس بي أن»: «الشعور رائع لأنه فوز ضمن الدوري. سمعتم أنه هناك نصف مليون دولار على المحك، سنبحث عن ذلك»، وكان المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجّل لدى الخاسر مع 38 نقطة و9 متابعات، وأضاف برادلي بيل 24. ووصل تقدّم صنز إلى 14 نقطة في إحدى فترات المباراة، ودانت له الأفضلية بين الشوطين 63-55.

وعن تحسّن فريقه في التقاط الكرات المرتدة في نهاية المباراة، علّق جيمس «أعتقد أننا وجدنا أخيراً حلاً للكرات المرتدة»، أضاف حامل لقب الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة «بدأنا أخيراً في تسجيل الرميات الثلاثية (12)، وهذا ما ساعدنا بالعودة إلى أجواء المباراة».

وبعد خسارتين أنزلتاه عن صدارة المنطقة الشرقية، تغلّب بوسطن سلتيكس بسهولة على ضيفه بروكلين نتس 121-107، وقاد الفريق الأخضر إلى الفوز نجماه جايلن براون (28 نقطة)، وجايسون تايتوم (23 نقطة و10 متابعات).

وتقدّم سلتيكس بفارق 17 نقطة في الشوط الأوّل عندما سجل 12 رمية ثلاثية. قال تايتوم «من الجيد تحقيق الفوز (في إن-سيزون)، لكن الأهم كان استعادة نغمة الانتصارات».

تابع «خسرنا مرتين توالياً، لذا كان مهماً أن نعود إلى أرضنا ونحقق الفوز»، وقُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمس، وسيلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الستة الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي.