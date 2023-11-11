«ديربي الأندلس».. صبغة «مغربية» في «الليجا»

إشبيلية (الاتحاد)

أصبحت قصة كرة القدم المغربية غنية بشكل متزايد في الدوري الإسباني، كما يتضح من مواجهات مثل مباراة «ديربي الأندلس»، التي ستقام بين إشبيلية وريال بيتيس «الأحد»، وهي المواجهة التي عرفت ارتداء تسعة لاعبين من الدولة العربية في صفوف أحد الفريقين تاريخياً، سيتواجد ثلاثة منهم في هذه المرة، بحضور يوسف النصيري مع إشبيلية وشادي رياض وعبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس.

بعد مغادرته أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لعب المهاجم يوسف النصيري لثلاثة أندية إسبانية: ملقة، ليدانيس والآن فريقه الحالي إشبيلية. ويملك المهاجم طويل القامة، المولود في مدينة فاس، 57 هدفاً باسمه في المسابقة، منها 18 هدفاً في موسم 21/2020، وهو أفضل موسم له حتى الآن. حتى أن النصيري سجل هاتريك في مرمى ريال بيتيس، على الرغم أن ذلك كان عندما كان يلعب في صفوف ليجانيس، وأدى مثل هذا الأداء إلى قيام نادي تاريخي مثل إشبيلية باتخاذ خطوة لضمه.

مع النادي الأندلسي، لعب بالفعل دوراً رئيسياً في الفوز بلقبين في الدوري الأوروبي، مع 207 مباريات في «الليجا» باسمه، فهو على بعد أربع مباريات فقط من اللحاق بنور الدين نيبت ليصبح المغربي صاحب ثاني أكبر عدد من المشاركات في المسابقة، بينما يطارد أيضاً منير الحدادي، زميله السابق في الفريق والذي أصبح الآن يلعب لصالح لاس بالماس وشارك في 216 مباراة في صدارة قائمة اللاعبين المغربيين الذين خاضوا مباريات في «الليجا».

على الناحية الأخرى، أبهر أبهر عبد الصمد الزلزولي الجميع بأدائه مع أساسونا على سبيل الإعارة من برشلونة، حيث تسببت قدرته على تجاوز المدافعين بمراوغاته وأهدافه، أدى ذلك إلى انتقاله إلى ريال بيتيس، وتتشابه مسيرة الزلزولي مع زميله الحالي شادي رياض، الذي نشأ أيضاً في أكاديمية «لا ماسيا» وخرج على سبيل الإعارة هذا الموسم بحثاً عن دقائق لعب، كان المدرب مانويل بيليجريني وريال بيتيس حريصين على ضمه، وبعد أن أمضى الأيام القليلة الأولى من المباريات في التأقلم مع الفريق، شارك الآن في ست مباريات في قلب دفاع الفريق، وسيتعين عليه الدفاع أمام مواطنه يوسف النصيري في مواجهة مغربية جذابة ستكون في قلب مباراة خاصة مثل «ديربي الأندلس».