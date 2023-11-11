«الشارقة لرياضة المرأة» والمركز الأردني ينضمان لـ«عربية» الجودو

الفجيرة (الاتحاد)

ارتفع عدد المشاركين في البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الحالي، إلى 400 رياضي، فيما ارتفع عدد اللاعبين واللاعبات إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة للأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل انضمام نادي الشارقة لرياضة المرأة بعدد 27 فرداً، كما انضم لقائمة المشاركة مركز الاتحاد الأردني للجودو بوفد يضم 3 لاعبين ومدرب، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة في البطولة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، والتي ستبدأ الوصول للبلاد في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث يكون الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة، على أن يتم تأكيد المشاركة بالتسجيل فور الوصول لمقر إقامة الوفود لاعتماد المشاركة، وحضور الاجتماع الفني وقرعة البطولة لفئة «الفردي»، المقرر لها عصر يوم الخميس المقبل بفندق إقامة الوفود بالفجيرة.

ويعقب القرعة اجتماع الحكام وبدء ترتيبات الميزان لفئة الأشبال التي ستكون منافساتهم في بداية تصفيات البطولة صباح يوم الجمعة المقبل، وستكون الأدوار النهائية والتتويج في الفترة المسائية، وتحدد يوم السبت المقبل موعداً لمنافسات فردي الشباب والشابات على فترتين كذلك، وسيكون ختام البطولة العربية يوم الأحد بإقامة منافسات فرق الشباب والشابات.