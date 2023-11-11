الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة لرياضة المرأة» والمركز الأردني ينضمان لـ«عربية» الجودو

«الشارقة لرياضة المرأة» والمركز الأردني ينضمان لـ«عربية» الجودو
11 نوفمبر 2023 18:46

الفجيرة (الاتحاد)
ارتفع عدد المشاركين في البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الحالي، إلى 400 رياضي، فيما ارتفع عدد اللاعبين واللاعبات إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة للأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل انضمام نادي الشارقة لرياضة المرأة بعدد 27 فرداً، كما انضم لقائمة المشاركة مركز الاتحاد الأردني للجودو بوفد يضم 3 لاعبين ومدرب، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة في البطولة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، والتي ستبدأ الوصول للبلاد في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث يكون الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة، على أن يتم تأكيد المشاركة بالتسجيل فور الوصول لمقر إقامة الوفود لاعتماد المشاركة، وحضور الاجتماع الفني وقرعة البطولة لفئة «الفردي»، المقرر لها عصر يوم الخميس المقبل بفندق إقامة الوفود بالفجيرة.
ويعقب القرعة اجتماع الحكام وبدء ترتيبات الميزان لفئة الأشبال التي ستكون منافساتهم في بداية تصفيات البطولة صباح يوم الجمعة المقبل، وستكون الأدوار النهائية والتتويج في الفترة المسائية، وتحدد يوم السبت المقبل موعداً لمنافسات فردي الشباب والشابات على فترتين كذلك، وسيكون ختام البطولة العربية يوم الأحد بإقامة منافسات فرق الشباب والشابات.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يُكثف تحضيراته في معسكر أستراليا
الفجيرة تستضيف انطلاقة كأس غرب آسيا للتنس
الجودو
الفجيرة
اتحاد الجودو
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©