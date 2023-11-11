الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»

دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
11 نوفمبر 2023 20:03

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
40 مشاركاً في دورة «الفيفا» لحكام دوري «الأولى»
8 أندية في الأولى «تنشد» التأهل لنصف نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

حجز فريقا دبا والجزيرة الحمراء مقعديهما في الدور نصف النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة لموسم 2023- 2024»، بفوز «النواخذة» أمام ضيفه العروبة في «الديربي» بنتيجة 4- 0 أمس السبت على ملعب دبا، وتفوق الجزيرة الحمراء على ضيفه الذيد 3-0.
وألحق دبا الخسارة الأولى في الموسم لضيفه العروبة برباعية نظيفة، وسجل أهداف «النواخذة» واندرسون كوستا ثنائية في الدقيقتين 38 و45، وبيدرو هنرقو 76، والبديل محمد المربوعي في الدقيقة 90.
وعلى استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، نجح الجزيرة الحمراء في حسم تأهله على حساب ضيفه الذيد بثلاثية نظيفة، وافتتح «أصحاب الأرض» التسجيل بهدف سبيل غازي العكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الجزيرة الحمراء هدفين في الشوط الثاني بواسطة البديلين فيكتور هنريك في الدقيقة 83، وبريان ايزيكيول في الدقيقة 95.
وتستكمل اليوم مواجهات الدور ربع النهائي للتصفيات بإقامة مباراتي دبا الحصن وسيتي، والعربي وجلف إف سي.

كأس رئيس الدولة
كرة القدم
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©