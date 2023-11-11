دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»



معتصم عبدالله (دبي)

حجز فريقا دبا والجزيرة الحمراء مقعديهما في الدور نصف النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة لموسم 2023- 2024»، بفوز «النواخذة» أمام ضيفه العروبة في «الديربي» بنتيجة 4- 0 أمس السبت على ملعب دبا، وتفوق الجزيرة الحمراء على ضيفه الذيد 3-0.

وألحق دبا الخسارة الأولى في الموسم لضيفه العروبة برباعية نظيفة، وسجل أهداف «النواخذة» واندرسون كوستا ثنائية في الدقيقتين 38 و45، وبيدرو هنرقو 76، والبديل محمد المربوعي في الدقيقة 90.

وعلى استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، نجح الجزيرة الحمراء في حسم تأهله على حساب ضيفه الذيد بثلاثية نظيفة، وافتتح «أصحاب الأرض» التسجيل بهدف سبيل غازي العكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الجزيرة الحمراء هدفين في الشوط الثاني بواسطة البديلين فيكتور هنريك في الدقيقة 83، وبريان ايزيكيول في الدقيقة 95.

وتستكمل اليوم مواجهات الدور ربع النهائي للتصفيات بإقامة مباراتي دبا الحصن وسيتي، والعربي وجلف إف سي.