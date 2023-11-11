الفجيرة تستضيف انطلاقة كأس غرب آسيا للتنس

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح غدٍ الاثنين، منافسات الدور الرئيس للنسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا - الفجيرة الدولية للشباب بالتنس، والتي ينظمها، ويشرف عليها الاتحادان الدولي والإماراتي للتنس، وتقام منافساتها في نادي التنس في الفجيرة، وذلك في أولى البطولات الدولية للشباب الخمسة التصنيفية، التي تقام في كل من دبي والفجيرة.

ويشارك في منافسات كأس غرب آسيا التي أقيمت قرعتها أمس، وتم تدشين الدور التمهيدي، 94 لاعباً ولاعبة، وتستمر لستة أيام، ويشارك فيها ثلاثة لاعبين مواطنين، وهم كل من مروان ناصر المرزوقي، وخالد فريدوني، وعبدالرحمن عدنان المرزوقي، والذين يشكلون نخبة لاعبي المنتخب الوطني للشباب بالتنس.

وفي هذا السياق، نظم اتحاد التنس معسكراً إعدادياً في الفجيرة بإشراف مدرب المنتخب التونسي هشام براملي، استعداداً للمشاركة في البطولة.

ورحب عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، بممثلي الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس واللاعبين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم النجاح بتحقيق الطموح الذي يشاركون من أجله في البطولة، وبالمزيد من التوفيق للاعبي الإمارات، مؤكداً أن النادي وفَّر كل سبل نجاح البطولة.

وفي سياق متصل، وصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، انطلاقة موسم البطولات الدولية للشباب بأنها تعكس متانة التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للتنس، مؤكداً أن مواصلة تنظيم البطولات الدولية للشباب تعكس رؤية مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم بالحفاظ على مكاسب تنظيم البطولات الدولية في الإمارات.

وقال المرزوقي: «سيتم تنظيم خمس بطولات خلال الفترة المقبلة، وهي إضافة إلى نسخة الفجيرة ستكون هناك أربع بطولات أخرى مقبلة، حيث ستقام بطولة السوق الحرة دبي في 20 نوفمبر الحالي، وثلاث بطولات أخرى، في الفجيرة 8 يناير، وفي دبي بطولتان يومي 15 و22 يناير المقبلين».