النصر يبحث عن صدارة دوري السلة أمام الظفرة

علي معالي (دبي)

تختتم اليوم، مباريات الدور الأول من دوري رجال السلة بـ 3 مباريات يغيب عنها شباب الأهلي، الذي أنهى مباريات هذا الدور، في حين يلتقي الظفرة مع النصر على صالة نادي بني ياس في أبوظبي، ويحل الوصل ضيفاً على الوحدة بصالة نادي الجزيرة بأبوظبي، والشارقة مع البطائح، وذلك في السابعة والنصف مساء.

تأتي أهمية الجولة السادسة والختامية للدور الأول كونها ستقوم بتغيير الصدارة التي تنتظر فريق النصر منفرداً إذا استطاع تحقيق الفوز على الظفرة، خاصة أن «العميد» استطاع أن يحقق الانتصار في أول 5 جولات بالموسم، متخطياً الوصل والوحدة والبطائح والثنائي الأخطر الشارقة وشباب الأهلي، وإذا نجح المدرب حسام الوكيل ولاعبوه في تخطي عقبة الظفرة فسوف يصل الرصيد إلى العلامة الكاملة (12 نقطة)، في حين يبحث «الفارس» عن تحقيق المفاجأة، والانتصار الأول ليجعل المسابقة أكثر سخونة وقوة، وربما يعاني النصر في المباراة بعض الغيابات بعد المباراة الكبيرة الأخيرة التي خاضها ضد شباب الأهلي والانتصار المثير، وتأثُر عدد من لاعبيه بالجهد الكبير في اللقاء، ومنهم صالح سلطان ومامادو نداي، ولكن ما يميز النصر حالياً نجاح المدرب في تجهيز البديل المناسب.

وفي مباراة «الديربي» بين الشارقة والبطائح، ستكون قمة الإثارة أيضاً لرغبة الفريقين في حصد النقاط كاملة، حيث يبحث «الملك» عن المركز الثالث، بعد أن نجح الفريق خلال المباريات السابقة في جمع 8 نقاط، بعد فوز في 3 مباريات، والخسارة في مباراتين من النصر وشباب الأهلي، وفي المقابل إذا نجح البطائح (7) نقاط في تحقيق الفوز، فسوف يحل ثالثاً على حساب «الملك»، الذي يتسلح بمجموعة من اللاعبين الكبار يقودهم المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم.

وفي المباراة الثالثة، يبحث كل من الوحدة (6) نقاط، والوصل (7) عن النقاط كاملة، وتحقيق الوحدة للفوز الثاني، والوصل للانتصار الثالث هذا الموسم.