زايد بن محمد بن زايد يتوِّج الفائزين بجائزة «أبوظبي العالمية للجو جيتسو 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

توَّج سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مع ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا في أبوظبي على مدى 10 أيام بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وهنَّأ سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، منوِّهاً بدورها في تعزيز رياضة الجو جيتسو وتألُّق أبطالها على الساحة العالمية، وإسهامها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لاحتضان منافسات الجو جيتسو، وإعداد جيل جديد من المواهب الشابة لتمثيل الدولة ورفع علمها عالياً في مختلف المحافل الدولية.

شهد حفل توزيع الجوائز، الذي نظَّمه اتحاد الجو جيتسو في مبادلة أرينا، تكريم الفائزين ضمن 20 فئة شملت أفضل الأبطال في رياضة الجو جيتسو من المحترفين والناشئين والهواة والأساتذة، إضافة إلى تقدير جهود أفضل المؤسَّسات والأكاديميات المحلية والقارية والدولية المتخصِّصة في تدريب هذه الرياضة، وتوسيع نطاق انتشارها من خلال إعداد جيل جديد من الأبطال.

وتحتفي جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بالأداء المتميِّز للاعبين على المستوى المحلي والقاري والعالمي، حيث اختيرَ الفائزون في نسخة هذا العام، من أكثر من 50000 لاعب ولاعبة شاركوا في أكثر من 300 بطولة حول العالم، نظَّمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تتولّى الإشراف على تنظيم البطولات حول العالم، سعياً للنهوض بمستويات الاحتراف والتميُّز في هذه الرياضة من خلال دعم وتشجيع مواهب ونجوم وأبطال الجو جيتسو في العالم.

حضر حفل التكريم كل من الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وممثّلي أكاديميات الجو جيتسو المحلية والعالمية، وممثّلي سفارات دول اللاعبين المشارِكين والرعاة والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الجو جيتسو.