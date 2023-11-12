«الفرسان» يعبر الحصن بدوري اليد

رضا سليم (دبي)

حقق فريق شباب الأهلي الفوز الأول له في دوري أقوياء اليد، بعدما تغلب على فريق ديا الحصن 28-24 في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن الأسبوع الأول بصالة شباب الأهلي بالنهدة، ونجح «الفرسان» في منع مفاجآت دبا الحصن، الذي قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول.

ويتصدر «الفرسان» قمة الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن مليحة والعين، وذلك في غياب الشارقة الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، ويقيم الفريق في معسكر له في الدوحة قبل البطولة.

ويستمر غياب الشارقة في أول 3 مباريات من الدوري، على أن يعود في الأسبوع الرابع بمواجهة العين، فيما يلتقي في الجولة الثانية من المسابقة يوم الجمعة المقبل، الوصل مع مليحة بصالة «الإمبراطور»، وتُستكمل الجولة السبت بلقائي النصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والعين مع دبا الحصن بصالة البنفسج، فيما تأجلت مباراة الشارقة وشباب الأهلي في نفس الجولة إلى يوم 4 فبراير المقبل.