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الرياضة

منتخب الجودو يُكثف تحضيراته في معسكر أستراليا

منتخب الجودو يُكثف تحضيراته في معسكر أستراليا
12 نوفمبر 2023 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على سير إعداد منتخبنا الأول للجودو، خلال معسكره الذي يقيمه حالياً في أستراليا بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، والذي يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وهو موعد السفر لليابان استعداداً للمشاركة في بطولة «طوكيو جراند سلام» للجودو، التي تقام هناك يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في ختام بطولات عام 2023.
وبلغ عدد المشاركين في بطولة طوكيو حتى الآن 79 دولة من بينها 8 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، المغرب، الجزائر وجيبوتي.
وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، رئيس البعثة، تقريراً شاملاً حول سير الإعداد وبرنامج المرحلة المقبلة، الذي يقام تحت شعار «أولمبياد باريس طموحنا»، حيث يتضمن برنامج المنتخب عقب بطولة طوكيو وبعد الراحة القصيرة، السفر إلى جورجيا يوم 12 ديسمبر، لإقامة معسكر هناك ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد القادم وتصفيات الموسم الجديد لفعاليات الاتحاد الدولي للجودو لموسم 2024.
ويشارك منتخبنا في بطولة طوكيو المقبلة، التي تنطلق منافساتها بعد 18 يوماً، بداية بقرعة البطولة المقرر لها بعد ظهر يوم الجمعة، الأول من ديسمبر المقبل بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وتأتي مشاركة المنتخب المقبلة بعدد 8 أفراد من بينهم اللاعبة بشيرات خوردي، التي فازت بأول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، لوزن تحت 52 كجم، كما تشارك اللاعبة باتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، بجانب 6 لاعبين وهم، نارمند بيان (تحت 66 كجم)، وشفيلي جرام (وزن تحت 66 كجم)، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم وظافر آرام (تحت 100كجم)، وعمر معروف في وزن (فوق 100 كجم)، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور.

اتحاد الجودو
ناصر التميمي
الجودو
محمد بن ثعلوب
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