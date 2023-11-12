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الرياضة

جيرونا يرفض التوقف عن «الإبهار» في سباق «الليجا»

جيرونا يرفض التوقف عن «الإبهار» في سباق «الليجا»
12 نوفمبر 2023 10:30

مدريد (أ ف ب)
واصل جيرونا، مفاجأة الموسم، انتفاضته وتشبث بالصدارة عندما قلب تخلفه أمام مضيفه رايو فايكانو إلى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
في المقابل، عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات محلياً بعد تعثّره سلباً أمام فايكانو نفسه في المرحلة الماضية، واكتسح ضيفه فالنسيا 5-0 ليعزز وصافته.
وفي المباراة الأولى، كان فريق العاصمة رايو فايكانو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه ألفارو جارسيا، لكن الفريق الكاتالوني رد بهدفي الأوكراني أرتيم دوفبيك والبرازيلي سافيو.
ونجح جيرونا في قلب الطاولة على رايو فايكانو، الذي كان أسدى له خدمة كبيرة في المرحلة الماضية، عندما أسقط جاره ومضيفه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي وحرمه من مشاركة النادي الكتالوني في الصدارة.
وهو الفوز الحادي عشر لجيرونا هذا الموسم والخامس توالياً منذ سقوطه الوحيد حتى الآن هذا الموسم أمام ريال مدريد 0-3 في المرحلة الثامنة.
وعزز جيرونا موقعه في الصدارة برصيد 34 نقطة.
في المقابل، فشل رايو فايكانو في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة (تعادلان وخسارة) فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، علماً بأنه سيلاقي برشلونة حامل اللقب في المرحلة الرابعة عشرة عقب النافذة الدولية وتحديداً في 25 نوفمبر الجاري.

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