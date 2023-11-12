«موتوسيرف القناة» تحقق «الإبهار» في خمس فئات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت المنافسة القوية للجولة الثالثة من بطولة الإمارات للموتوسيرف، والتي أقيمت في منطقة القناة بمشاركة متميزة لأكثر من 50 متسابقاً في خمس فئات للبطولة، وسط أجواء جماهيرة رائعة، زادت قوة المنافسات التي انطلقت منذ الصباح الباكر.

وجاءت النتائج مبهرة في كل فئات البطولة، حيث حقق الإماراتي عبيد محمد الهاملي المركز الأول في فئة «الرووكي»، وحل ثانياً دين سيتون من كينيا، وثالثاً الإماراتي سعيد الهاملي، وفي فئة «الجونيور»، حقق المركز الأول الكويتي حمد الحداد، وفي المركز الثاني ليندا لوكشايدر من التشيك، ثم فارس رمضان من الكويت.

وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول ليندا لوكشايدر من التشيك، ثم آنا فاسيليفا من بلغاريا، ومارتينا لوكشايدر من التشيك، وفي فئة «الماستر»، حل في المركز الأول أليكس لوكشايدر من التشيك، ثم مبارك الفضل من الكويت، وحمد الحداد من الكويت، وفي فئة «التشالنجر»، حل في المركز الأول مبارك الفضل من الكويت، ثم جيري كيسلا من التشيك، وعبيد محمد الهاملي من الإمارات.

كرم الفائزين في الختام، خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي وأحمد الطاهر مشرف عام السباق وسامي توفيق ممثل القناة.

واتسمت الجولة بنجاح فني كبير عبر الموقع الذي يستضيف المنافسات للمرة الثانية بعد أول استضافة في مارس الماضي، بالإضافة للتفاعل الكبير للجمهور مع المنافسة طوال فترات السباق.

من ناحيته توجه خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالشكر إلى إدارة ممشى القناة، والتي قدمت كل التسهيلات من أجل استضافة الحدث وإقامة السباق، حيث ساهمت بالشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إخراج المنافسة في صورة مثالية ومتكاملة.