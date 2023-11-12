«زلزال 217» بطل «الشراعية المحلية» 43 قدماً

دبي (الاتحاد)

توج طاقم القارب «زلزال 217» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإمارات للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية والختامية من بطولة الموسم)، والذي جرت أحداثه في شواطئ لؤلؤة الخليج.

ونجح طاقم القارب «الطف 70» لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي في الوصول ثانياً، واحتلال مركز الوصيف، بينما نال طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي المركز الثالث.



وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري، نجاحاً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة من خلال 80 قارباً اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج وأبحرت مع نقطة البداية قبالة جزر دبي نحو خط النهاية أمام فندق برج العرب في شواطئ جميرا لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً، قطعها المشاركون في توقيت مثالي وزمن جيد.

وعقب نهاية السباق قام خالد خميس بن دسمال عضو مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مشرف عام السباق بتسليم كؤوس التفوق لأطقم القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى نواخذة وبحارة القوارب «زلزال 217» و«الطف 70» و«سهم 170».

وحرص خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تقديم التهنئة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ولجميع المشاركين بنجاح الحدث، مشيداً بدور اللجنة المنظمة وتعاون الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وقال ابن دسمال إن السباق سجل نقاطاً إيجابية عديدة من بينها الحضور والمشاركة الكبيرة من قبل الملاك والنواخذة والبحارة، مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها السباقات المحلية التراثية، وأن ما يلفت الأنظار في ذلك مشاركة بارزة للشباب والناشئين مما يؤكد وصول الرسالة للأجيال بالمحافظة على إرث الآباء والاجداد.

وعبر مروان عبدالله المرزوقي نوخذة القارب «زلزال 217» عن سعادته لتفوق الطاقم خلال السباق، موجهاً الشكر والتقدير لمالك الفريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على الدعم والتشجيع، مشيداً بقرارات اللجنة المنظمة في اختيار مكان ومسار السباق، مما ساعد على وصول جميع القوارب، والتي سجلت حضورها في الحدث بسلام حتى خط النهاية.