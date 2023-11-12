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بالميراس ينتزع صدارة الدوري البرازيلي

بالميراس ينتزع صدارة الدوري البرازيلي
12 نوفمبر 2023 12:09

 
ساو باولو (د ب أ)
ابتعد فريق بالميراس بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه إنترناسيونال 3-0 فجر اليوم، بالمرحلة الرابعة والثلاثين.
وفي باقي المباريات فاز كوريتيبا على ضيفه كروزيرو 1-0، وتعادل فلامينجو مع ضيفه فلومينينسي 1-1.
ورفع بالميراس رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة من 34 مباراة، متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه بوتافوجو الذي خاض 32 مباراة، كما يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن جريميو صاحب المركز الثالث وأربع نقاط عن براجانتينو صاحب المركز الرابع، وخمس نقاط عن فلامينجو صاحب المركز الخامس، وتوقف رصيد إنترناسيونال عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.
وحسم بالميراس فوزه على إنترناسيونال بثلاثة أهداف حملت توقيع زي رافايل في الدقيقة 38 وإيندريك فيلبي موريرا دي سوزا في الدقيقة 59 ورونيلسون باربوسا في الدقيقة 88.

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بالميراس
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