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انطلاقة «مثيرة» لدوري الطائرة

انطلاقة «مثيرة» لدوري الطائرة
12 نوفمبر 2023 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
غلفت الإثارة انطلاق الجولة الأولى لدوري الرجال للكرة الطائرة، حيث شهدت المباريات التي أقيمت مساء أمس السبت فوز شباب الأهلي على ضيفه عجمان 3-0، فيما تفوق الوصل على مضيفه العين 3-2، واستهل بني ياس مشواره بالفوز على حتا 3-0، وحسم الجزيرة المواجهة أمام النصر بالفوز 3-0.
وشهدت مواجهة العين وضيفه الوصل على ملعب الأول، تنافساً مثيراً بتفوق الضيوف في الشوط الأول «26- 24»، قبل أن يعود «الزعيم» ليكسب الشوطين الثاني والثالث «25- 21، 25- 22»، لينتفض بعدها «الأصفر» وينجح في حسم المباراة بفضل نتيجة الشوطين الرابع والخامس «25-16، 15-10».
واستهل بني ياس حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بشكل مثالي بالتفوق على حتا 3-0 بالأشواط «25- 17، 25- 20، 25- 20»، فيما جاء تفوق «فخر أبوظبي» على ضيفه «العميد» بالأشواط «25-17، 25-23، 25-23»، وحسم «الفرسان» المواجهة أمام ضيفه «البرتقالي» بالأشواط «25-15، 25-22، 25-22».
ويلتقي في مباريات «الجولة الثانية» السبت المقبل، حيث يلتقي حتا ضيفه النصر، فيما يستضيف بني ياس شباب الأهلي، ويواجه عجمان نظيره العين، ويحل الجزيرة ضيفاً على الوصل.
وتُلعب منافسة «دوري الرجال» في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.
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نتائج الجولة الأولى 
شباب الأهلي – عجمان 3- 0
العين – الوصل 2- 3
الجزيرة – النصر 3- 0
بني ياس – حتا 3- 0
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مباريات الجولة الثانية 
السبت 18 نوفمبر
حتا – النصر
بني ياس – شباب الأهلي
عجمان – العين
الوصل - الجزيرة

 

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