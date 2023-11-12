الإيطالي آرون بطل النسخة الثانية لـ «هايك آند فلاي»

دبي (الاتحاد)

توج الإيطالي آرون دوروجاتي بلقب النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية، التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وطافت 3 إمارات هي دبي ورأس الخيمة والشارقة، ونجح آرون في الفوز بصدارة الجولة الخامسة والأخيرة في جبال حتا، وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها المركز الأول، وحل الكولومبي سيب أوسينا في المركز الثاني، وتلاه الياباني ريمي بورديللي في المركز الثالث.

وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة حل السويسري لارس ميرسيتيتر ثانياً، ومواطنه نيكولا هرنجر ثالثاً، والفرنسي ريمي موبيه رابعاً ثم مواطنه دايمن لاكاز خامساً وعلى صعيد السيدات فازت بالمركز الأول النمساوية باولين مولر وتلتها مواطنتها إيلي إيجير ثم الإيطالية ميلينا فانسي.

وفي فئة الهواة، تصدر اللبناني ميلو ضو المركز الأول في الجولة الخامسة والأخيرة، ثم الإيراني محسن المنصوري وصيفاً والجنوب أفريقي بن هونسون ثالثاً، وعلى مستوى الترتيب النهائي للبطولة، فاز محسن المنصوري بلقب الهواة، ثم الجنوب أفريقي بن هودسون ثانياً، واللبناني ميلو ضو ثالثاً والالماني كرستوفر رابعاً، والأوزبكي أكمل راحيموف خامساً.

وعقب ختام الجولة، قام يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، وسالم سالمين رئيس لجنة الجلايدر، وعبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وفيصل الحمادي نائب رئيس اللجنة، بتتويج الفائزين في جولة حتا والبطولة.

حضر الجولة الختامية في حتا، الدكتور هاشل الطنيجي ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس لجنة الطب الرياضي، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية.

ورفع اتحاد الرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدعمه للرياضات الجوية بصفة عامة والبطولة بصفة خاصة، وقال نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد: «ندين بالكثير إلى سموه ولولا الدعم الذي يحظى به الاتحاد ما كان ليحقق إنجازات فنية وتنظيمية».