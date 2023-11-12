أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق سينضم هذا الأسبوع إلى منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي، حيث استدعاه جاريث ساوثجيت المدير الفني لمعسكر نوفمبر، استعداداً لمباراتي مالطة ومقدونيا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024 بألمانيا، رغم أن منتخب إنجلترا تأهل بالفعل لنهائيات هذه البطولة، ولم يعد بحاجة ماسة إلى وجود هذا اللاعب ضمن صفوف المنتخب.

ولم يشارك بيلينجهام في فوز فريقه 5-1 على فالينسيا في الجولة الـ 13 للدوري الإسباني، بسبب إصابته في كتفه الأيسر خلال مباراة الفريق السابقة أمام رايو فاليكانو، وفضل أنشيلوتي عدم ضمه إلى قائمة المباراة، وجلس لمشاهدتها من المدرجات.

كما جلس بيلينجهام، اللاعب السابق لبروسيا دورتموند الألماني، على دكة البدلاء خلال مباراة سبورتنج براجا البرتغالي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لمصلحة الريال 3-0، وفضل أنشيلوتي أيضاً عدم الدفع به خلال هذه المباراة حرصاً على سلامته، إذ أن نصائح الدقائق الأخيرة للطاقم الطبي أقنعت المدرب الإيطالي بعدم إشراكه في جزء من المباراة، وبالتالي تضاؤل فرصة انضمامه إلى منتخب بلاده.

ورغم ذلك، قام ساوثجيت باستدعاء اللاعب وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تلزم الأندية بتقديم أدلة وبراهين حقيقية عن إصابات لاعبيها حتى لا تشركهم مع منتخباتهم.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين إن بيلينجهام سينضم إلى منتخب بلاده من أجل تقييم حالته، ولكنه أضاف: أعتقد أنه سيعود قريباً جداً لأنه لا يستطيع اللعب مع منتخب بلاده، مثلما لم يستطع اللعب في مباراة فالينسيا.

وتابع: إذا ما ثبت للجهاز الطبي لمنتخب «الأسود الثلاثة» عدم قدرة بيلينجهام على اللعب، فإنه سيعود إلى مدريد لاستكمال برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع أن يكون بمقدوره العودة إلى «المستطيل الأخضر» خلال أسبوعين.