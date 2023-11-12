المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن



الرياض (د ب أ)

ينطلق مساء الغد معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمحافظة الأحساء شرقي المملكة استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف الأخضر نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، الخميس المقبل، فيما يحل ضيفاً على الأردن في ملعب عمان الدولي الثلاثاء بعد المقبل. ومن المقرر أن يدشن الأخضر تحضيراته بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام على الملعب الرديف في نادي الفتح تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب، بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية.

وكان الإيطالي مانشيني اختار قائمة ضمت 28 لاعباً للمعسكر، وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز الصقور، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.