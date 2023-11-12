ليما: المونديال حلم الجميع



مراد المصري (دبي)

أكد فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، أن التأهل إلى كأس العالم 2026، حلم لجميع لاعبي الدولة، وأن كل الموجودين في صفوف «الأبيض» لديهم هدف واحد وهو المشاركة في نهائيات عام 2026، واعتبر ليما، أن مشوار التصفيات يجب أن يكون خطوة بخطوة، وقال: «يجب أن نعمل معاً وندرك أن مسيرة التصفيات تضم العديد من المباريات، وتتطلب منا الاجتهاد في كل واحدة منها، واللعب في كل مباراة بنفس الروح والعزيمة والإصرار من أجل الوصول إلى الهدف المنشود».

وأضاف: «حلم التأهل لكأس العالم ليس خاصاً بليما فقط، ولكنه حلم وهدف كل لاعب إماراتي، وسنقاتل معاً كمجموعة لتحقيقه ونتطلع لدعم الجماهير لنا خلال المباريات المقبلة خصوصاً التي تقام على ملعبنا».

واعتبر ليما أنه مع انطلاق التحضيرات، فإن الجميع سيكونون بكامل تركيزهم في صفوف المنتخب، من أجل الظهور بأفضل جاهزية وتقديم أقصى طاقتهم قبل العودة مرة أخرى إلى منافسات الأندية، فالحديث في الوقت الحالي والاهتمام هو المنتخب مع أول مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التي يتطلع لحصد النتائج الإيجابية فيها، للمضي قدماً لاحقاً نحو المزيد من النتائج التي تضع منتخبنا على المسار الصحيح في رحلة البحث عن التأهل عن إحدى بطاقات التأهل للمونديال، وأن المهمة ليست مستحيلة لكنها بحاجة لعمل كبير وإصرار على تحقيقها.