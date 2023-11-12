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الرياضة

عجمان يدرس أسباب «200 يوم بلا انتصار»!

عجمان يدرس أسباب «200 يوم بلا انتصار»!
12 نوفمبر 2023 15:00

رضا سليم (دبي) 
يعكف الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا على دراسة الأخطاء التي ارتكبها الفريق في المباريات السابقة في الدوري والوقوف على المشاكل التي تسببت في عدم فوز «البرتقالي» في أية مباراة حتى الآن، بالإضافة إلى معالجة الثغرات من خلال التدريبات اليومية بملعب راشد بن سعيد بالنادي، كما ينتظر الجهاز الفني تحديد الفريق الذي يلعب معه مباراة ودية، يوم 18 نوفمبر الجاري وهو الموعد الذي حدده المدرب ليكون قبل مباراة خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين بأسبوع.
ويواجه «البرتقالي» عدة مشاكل، سواء في الدفاع أو الوسط والهجوم، حيث يعاني الفريق دفاعياً بعدما اهتزت الشباك بـ21 هدفاً منها 17 هدفاً من داخل المنطقة من بينها 3 ركلات جزاء، و4 أهداف من خارجها، كما أن الفريق لم يخرج بشباك خالية من الأهداف في أية مباراة من المباريات السبع.
ويعد هجوم عجمان هو الأضعف في الدوري حتى الآن، وكانت الأهداف سبباً في تراجعه للمركز الأخير في الترتيب العام بالرغم من التساوي مع حتا في النقاط.
وعلى مستوى الهجوم هناك ثغرة في التسديد على المرمى، وخلال 7 مباريات لم يسدد اللاعبون سوى 129 تسديدة فقط، وتراجعت نسبة التسجيل إلى 9 أهداف فقط، وجاءت عن طريق وليد أزارو الذي سجل 5 أهداف حتى الآن، وعلي مدن بهدفين، وبريستيج مبونجو وعبدالله صالح بهدف لكل منهما.
وتترقب جماهير «البرتقالي»، عودة مباريات الدوري بحثاً عن الفوز الغائب عن الفريق هذا الموسم، حيث لم يحقق سوى 3 تعادلات و4 خسائر، المثير أن الفريق تجاوز حاجز الـ200 يوم من دون انتصار حيث كان آخر فوز له في الدوري على الظفرة 2-1 في الجولة 24 من الموسم الماضي، يوم 24 أبريل 2023، وأكمل الموسم بخسارتين أمام الوحدة وشباب الأهلي، بالإضافة إلى جميع مباريات الموسم الحالي، وفي حال فوزه على خورفكان في الجولة الثامنة يوم 26 نوفمبر الجاري سيكون قد حقق الفوز بعد غياب 216 يوماً، بينما في حال التعادل أو الخسارة سيكمل الفريق السلسلة السلبية برقم قياسي آخر.

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