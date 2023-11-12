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الرياضة

«التحريات» بطل شرطة أبوظبي للجو جيتسو

«التحريات» بطل شرطة أبوظبي للجو جيتسو
12 نوفمبر 2023 17:32

أبوظبي (الاتحاد)
فازت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالمركز الأول في البطولة الأولى للجو جيتسو، ضمن بطولات درع مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي للموسم 2023-2024، وأقيمت في مركز تدريب الجو جيتسو والدفاع التكتيكي بمركز التربية الرياضية الشرطية.
وحازت مديرية شرطة العاصمة المركز الثاني وحصلت مديرية مكافحة المخدرات على المركز الثالث بالبطولة، التي شملت مستويات (فئة الشباب والماستر) وتضمن كل مستوى 9 أوزان، بمشاركة 82 لاعباً من مختلف مديريات وإدارات القطاع.
وتوج الفائزين العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، وأشاد بجهود اللجان التنظيمية، وثمّن دعم القيادة الشرطية وتحفيزها على ممارسة رياضة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام، مؤكداً أهمية هذه البطولات لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للعمل الميداني ولما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس.

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